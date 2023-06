Drogentest positiv: Autofahrer stürzt in Kammersrohr Böschung hinunter und verletzt sich

Ein Autofahrer kam am Dienstagabend in Kammersrohr von der Strasse ab. Er fuhr mehrere Meter eine Böschung hinunter, bevor er in einem Waldstück zum Stillstand kam. Der 33-Jährige verletzte sich leicht. Offenbar stand er unter Drogeneinfluss.