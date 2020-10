Mit Glasflaschen zum Erfolg: Solothurner Kantischüler gründen ein Start-Up-Unternehmen

Sieben Schüler der Kantonsschule Solothurn wurden Anfang Herbst zu Jungunternehmern. Die Maturanden, die alle zusammen eine Math-Physik -Klasse besuchen, gründeten, unterstütz durch die Organisaton YES und unter Anleitung der Wirtschaftlehrerin Sonja Gerspacher, im August das Start-Up-Unternehmen «DIEAU».

Am Donnerstagabend präsentierten sie ihr Produkt - doppelwandige Glasflaschen - in der Aula der Kanti erstmals der Öffentlichkeit. Die Gründung der Firma «DIEAU» geschah im Rahmen des Company Programmes der Organisation YES (Young Enterprise Switzerland), welches an der Schule dieses Jahr zum ersten Mal als Freikurs angeboten wurde.

Mit dem Company Programme verfolgt YES das Ziel, junge Menschen auf praktischer Ebene in die reale Wirtschaftswelt einzuführen. Dafür führen die Teilnehmenden ein Jahr lang durch Mithilfe von YES und einer Lehrperson ein Mini-Unternehmen, das nach Abschluss des Projekts auch selbstständig weitergeführt werden kann - bei entsprechendem Erfolg, natürlich.

Sie werden dabei mit wirtschaftlichem und rechtlichem Fachwissen unterstützt, das Finden einer Idee sowie von Sponsoren liegt jedoch allein bei ihnen.

So sass das 7-köpfige Team von «DIEAU» an einem Donnerstag-Nachmittag im Klassenzimmer und wurde mit Fragen «gelöchert» wie «Was genau wollt ihr machen? Warum? Und wie?», so erzählt es Enrico Colaci, der CEO des Unternehmens. «Wir haben uns also überlegt: Was ist etwas, was wir verändern können?», sagt er. Die Antwort: «Wir sagen Nein zu Plastikflaschen!»