Bombendrohungen, Amokläufe, Unfall im Chemielabor – Schreckensmomente, die sowohl Schüler als auch Lehrer nicht erleben wollen. Doch wie soll man in Ausbildungsstätten vorgehen, wenn es tatsächlich Mal zu so einer Krisensituation kommen sollte?

Im Kanton Solothurn gibt es seit 2011 in jeder Schule den Ordner «Krisen und Notfälle an Schulen», welcher den Schulleitungen Handlungsabläufe und Notfallnummern für solche Situationen aufführt. Doch sind diese Unterlagen notfalls auch präsent und zugänglich? Bildungsdirektor Remo Ankli betont: «Die Zeit ist ein zentraler Faktor beim Krisenmanagement.» Um gerade mit diesem Faktor mithalten zu können, stellt das Bildungsdepartement seit Montag allen kantonalen und kommunalen Schulen kostenlos eine Notfall-App zur Verfügung. Für Schulbehörden und Lehrer bietet die App auf dem persönlichen Smartphone einen schnellen Zugang zu Notanweisungen.

Digitalisiert Krisen managen

Die Notfall-App, welche übersichtlich und bedienerfreundlich gestaltet ist, übernimmt mehrere Funktionen: Sie bietet Handlungsanweisungen bei einer Auswahl unüblicher Notfälle wie etwa bei Bombendrohungen, Geiselnahmen oder Amokläufen. Gleichzeitig enthält sie auch direkt anwählbare Notrufnummern der Blaulichtorganisationen. Stefan Ruchti, Vorsteher des Amtes für Berufsbildung, erklärt die wohl wichtigste Eigenschaft der App: «Sie zeichnet sich aus durch die customized, also kundengerecht angefertigte, Bedienung.» So kann ein Lehrer eine Kontaktliste für eine Krisensituation erstellen, zum Beispiel bei einer Schulreise. Bei einem Notfall werden dann alle Kontakte per Knopfdruck gleichzeitig informiert.