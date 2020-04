Mit der WHO gegen Corona: Die Solothurner Spitäler nehmen an der Studie «Solidarity» teil

Mit welcher Therapie kann Coronapatienten in den Spitälern am besten geholfen werden? Wissenschaftler aus der ganzen Welt suchen momentan mit Hochdruck nach der Antwort auf diese Frage. Noch gibt es gegen das Coronavirus keine etablierten Therapiekonzepte. Das soll sich möglichst schnell ändern, und auch das Kantonsspital in Olten und das Bürgerspital in Solothurn wollen dazu beitragen: Die beiden Spitäler sind Teil eines Projektes der WHO, das in den kommenden Tagen anlaufen soll.

Austausch von Wissen und Zugang zu Medikamenten

Im Rahmen der Studie mit dem Namen Solidarity werden vier unterschiedliche Therapien gegen das Coronavirus miteinander verglichen. Getestet werden das Medikament Remdesivir, das im Kampf gegen Ebola eingesetzt wird, das Malariamedikament Chloroquin und zwei Kombinationen aus den Medikamenten Iopinavir und Ritonavir, die gegen HIV verabreicht werden. Insgesamt nehmen 16 Krankenhäuser in der Schweiz an der klinischen Studie teil. Die Studie wird vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt, das Universitätsspital Lausanne und das Bundesamt für Gesundheit koordinieren die Teilnahme der Schweizer Spitäler.

Bei der Solothurner Spitäler AG (soH) ist Matthias Hoffmann für Studie der WHO verantwortlich. Er ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und Infektiologie und leitender Arzt der Abteilung für Infektiologie am Kantonsspital in Olten. Hoffmann hat bereits an mehreren ähnlichen nationalen und internationalen Studien mitgearbeitet.