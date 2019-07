Anker los! Für die Anfahrt nach Vevey an die Fête des Vignerons hat sich der Kanton Solothurn etwas Spezielles ausgedacht. Pontoniere werden Ehrengäste und vor allem viel Solothurner Wein zwei Tage lang über den Wasserweg (und teilweise über Land) an den Genfersee transportieren und am 3. August mit viel Pomp in Vevey einziehen. Gemäss dem alten Motto «Chargé pour Soleure», einfach unter umgekehrten Vorzeichen. Die Bootsfahrt wird in Etappen durchgeführt. Für die einzelnen Etappen wie auch für das Fest in Vevey am 3. August verlosen wir Tickets. Folgende Etappen wird es geben:

1. August

Solothurn (11 Uhr) - Altreu (12 Uhr): Sondergäste: Sergio Wyniger (Bürgerammann Solothurn), Jürgen Hofer (Direktor Region Solothurn Tourismus); 2x2 Tickets für Leser

Altreu (13 Uhr) - Büren a. A. (15 Uhr): Sondergäste: Peter Hirschi (Dyhrberg-Geschäftsführer), Melanie Mathys (Kanutin), Andreas Eng (Staatsschreiber); 2x2 Tickets für Leser

Büren a. A. (16 Uhr) - Erlach (20 Uhr): Sondergäste: Brigit Wyss (Regierungsrätin), André Rötheli (ehem. Eishockeyprofi); 3x2 Tickets für Leser

2. August

Erlach (10 Uhr) - Le Landeron (11 Uhr): Sondergäste: Andreas Gasche (kantonaler Gewerbeverband), Philipp Hadorn (Nationalrat), Stefan Müller-Altermatt (Nationalrat); 2x2 Tickets für Leser

Auvernier (17 Uhr) - St-Aubin (19 Uhr): Sondergäste: Urs Altermatt (Historiker); 3x2 Tickets für Leser

Der Kanton Solothurn organisiert jeweils den Transport. Mit einem Bus werden die Gewinner von Solothurn an den jeweiligen Abfahrtsort gebracht und anschliessend wieder nach Solothurn zurück. Je nach Etappe werden unterschiedliche Gäste mit an Bord sein, für Verpflegung ist gesorgt.

Auch für das Fest in Vevey am 3. August verlosen wir noch 2x2 Tickets. Diese beinhalten die Fahrt mit dem Sonderzug nach Vevey, Zutritt in die Arena (die Festlichkeiten in der Stadt selber sind sowieso öffentlich und frei zugänglich) sowie die Heimfahrt mit einem weiteren Sonderzug.

Interessiert? Dann schicken Sie eine Mail mit Namen und Telefonnummer an szkanton@chmedia.ch und geben sie an, auf welcher Etappe Sie dabei sein möchten oder ob Sie am Spektakel in Vevey selber teilnehmen möchten. Eine Teilnahme in mehreren Kategorien ist nicht möglich. Die Teilnahme ist auch über den Postweg möglich:

Solothurner Zeitung

Ticketverlosung

Zuchwilerstrasse 21

4500 Solothurn

Einsendeschluss ist der Mittwoch, 17.07.2019. Am Donnerstag werden wir unter den Einsendungen die Gewinner ziehen.