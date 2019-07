Mit Boot und Wein fahren Vertreter unseres Kantons Anfang August nach Vevey an die Fête des Vignerons, einem der grössten Events in der Schweiz. Für die einzelnen Bootsetappen wie auch für das Fest selber haben wir Tickets verlost. Diese stellt der Kanton Solothurn zur Verfügung. Über 300 Leute haben an unserem Wettbewerb mitgemacht. Die meisten Teilnehmer wollten ans Fest selber. Immerhin haben diese Tickets zusammen auch einen Wert von mehreren hundert Franken. Aber auch für die einzelnen Bootsetappen haben jeweils um die 30 Personen Mails oder Postkarten eingeschickt. Apropos Postkarten: 27 der insgesamt 316 Bewerber haben via Postweg an der Verlosung teilgenommen.

Wir haben sämtliche Mails ausgedruckt und die Postkarten auf A4 kopiert, sodass die Mails und die Postkarten bei der Ziehung auch die gleichen Chancen hatten.

Hier das Video zur Ziehung: