Gegenüber vom Regionaljournal Aargau Solothurn sagte er: «Die Ausgangslage für die Vollzugsbehörde war sehr anspruchsvoll. Mann musste eine ambulante Massnahme durchführen, nach dem die therapeutische Behandlung verneint worden war.» Weiter sagte Leutwyler, dass man mit einem ambulanten Setting nicht eine absolute Rückfallprävention garantieren kann.

Wie es in einer Medienmitteilung der Staatsanwalt heute heisst, liess sich die Justizkommission des Kantonsrates (JUKO) von Regierungsrat Roland Fürst und Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck über das Verfahren zum Fall William W. informieren. Die JUKO unterstützt, dass der Regierungsrat an einer minutiösen Aufarbeitung des Falles interessiert ist und dass er deshalb eine externe Untersuchung in Auftrag geben wird. (tom)