Impfstoff für 2023 BAG steht nach Parlamentsentscheid vor schwierigen Verhandlungen – und Kantone wollen bald mit zweitem Booster beginnen

Nur 7 statt 14 Millionen Impfdosen soll der Bund für das nächste Jahr beschaffen. So will es das Parlament. Das Bundesamt für Gesundheit will so schnell wie möglich eine Ersatzlösung für die durch den Entscheid nichtig gewordenen Verträge. Und im Hintergrund sind die Vorbereitungen für die zweite Auffrischungsimpfung angelaufen.