Michael Plaschy AKW-Gösgen-Chef: «Ein Stilllegungsplan ist noch kein Thema» Der Geschäftsführer des Atomkraftwerks Gösgen äussert sich im Interview zur Zukunft der Kernenergie im Kanton Solothurn.

Michael Plaschy sitzt im Vorstand des Branchenverbands Swissnuclear. KEYSTONE

Bis 2040 soll das Kernkraftwerk Gösgen (KKG) abgeschaltet werden. Ist dies noch immer der aktuelle Planungsstand?

Michaël Plaschy: Es gibt keine fixe Planung bezüglich Laufzeit. Das KKG wurde im November 1979 in Betrieb genommen. Eine mögliche Laufzeit von 60 Jahren würde somit Ende 2039 erreicht.

Wie positioniert sich das KKG zu einer möglichen Laufzeitverlängerung? Welches sind die Voraussetzungen?

Mit der Energiestrategie 2050 hat die Stimmbevölkerung zwar den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen, aber gleichzeitig auch zugestimmt, dass es kein fixes Abschaltdatum für die Schweizer Kernkraftwerke gibt. Dank der Kernenergie ist der Schweizer Produktionsmix heute nahezu CO2-frei. Sie liefert für die Versorgungssicherheit sehr wichtige Bandenergie und lässt uns als Brückentechnologie die nötige Zeit, das Energiesystem auf erneuerbare Energien umzustellen. Im Winterhalbjahr stammen rund 40 Prozent des in der Schweiz produzierten Stroms aus Kernkraftwerken. Daher ist es wichtig, dass die bestehenden Kernkraftwerke, also auch das KKG, solange laufen dürfen wie sie sicher und wirtschaftlich betrieben werden können.

Was würde eine Laufzeitverlängerung für das Atomkraftwerk Gösgen bedeuten, etwa punkto Nachrüstung?

Das KKG erfüllt aus heutiger Sicht alle technischen Voraussetzungen, um länger als 50 Jahre sicher betrieben werden zu können. Die sicherheitstechnischen Standards der Schweizer Kernkraftwerke sind beispielhaft und gehören zu den höchsten der Welt. Das KKG investiert jedes Jahr sehr grosse Summen in die Sicherheit und Modernisierung, um aus technischer Sicht noch viele Jahre einen wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit der Schweiz mit klimafreundlichem Strom leisten zu können. Im KKG beispielsweise wurden in den letzten Jahren mehrere Hundert Millionen Franken in anlagentechnische Verbesserungen, substanzerhaltende Massnahmen und Brennelemente investiert.

Ist der Prozess des Rückbaus respektive ein Stilllegungsplan in Gösgen bereits ein Thema?

Das ist im Detail ist noch kein Thema. Aber es ist klar, dass dieser Prozess mehrere Jahre im Voraus gestartet werden muss. Die BKW hatte das Stilllegungsgesuch fürs KKW Mühleberg vier Jahre vor der Einstellung des Leistungsbetriebs bei den zuständigen Behörden eingereicht.