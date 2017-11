Was einmal an Verunreinigungen in der Luft ist, bleibt nicht allein dort: Es dringt mit der Zeit auch unter den Boden, gelangt ins Wasser, in die Menschen, in Tiere und Pflanzen. Doch direkte Schäden sind beim Menschen heute selten nachzuweisen. «Häufiger und wichtiger sind bei uns die chronischen Schädigungen nach längerer Einwirkungszeit», schreibt das Amt für Umwelt (AfU) des Kantons Solothurn in seinem Bericht «30 Jahre Luftreinhaltung». Klar sei: «Die meisten Auswirkungen führen, direkt oder indirekt, zu wirtschaftlichen Einbussen oder zusätzlichen Kosten» – etwa höhere Gesundheitskosten oder Unterhaltskosten für Bauwerke.

Von den Folgen von zu hohen Luftbelastungen spüren die allermeisten Menschen direkt nichts, offensichtliche Schädigungen werden kaum beobachtet. «Die Folgen sind nur statistisch in einer grossen Bevölkerungsgruppe feststellbar», schreibt das AfU in seinem Bericht, hält aber auch fest: Es gibt keine umfassenden Studien für die aktuelle Situation im Kanton. Und die Zusammenhänge zwischen einzelnen Erkrankungen und den Verunreinigungen sind nicht ganz einfach nachzuweisen. Dennoch zweifelt der Bericht nicht, dass gewisse Stoffe in zu hoher Menge zu Schädigungen der menschlichen Gesundheit führen könnten. So können höhere Feinstaub- und Ozonbelastungen zu Atembeschwerden führen, Atemwegserkrankungen verstärken oder auch zu Herz- und Kreislaufkrankheiten führen. «Zu hohe Feinstaubimmissionen haben allgemein eine erhöhte Sterblichkeit zur Folge. Zahlreiche Studien belegen, das zwischen Störungen der Blutgerinnung, Bluthochdruck, Gefässverengungen, Herzinfarkt und Hirnschlag und der Feinstaubexposition ein Zusammenhang besteht.» Das individuelle Risiko sei zwar klein. Chronische Bronchitis, Asthmaanfälle sind weitere Folgen, die in Zusammenhang mit Luftverunreinigungen stehen. Insgesamt führten Verunreinigungen zu mehr Arztbesuchen oder einem höheren Medikamentenbedarf.

Nicht nur die Menschen sind betroffen. Gerade eine zu hohe Ozonbelastung wirke sich auf die Pflanzenwelt aus. «Durch die Wachstumsreduktion verringert sich der Ertrag von Waldbäumen und landwirtschaftlichen Kulturen. Bei den heutigen Ozonkonzentrationen liegt die Ertragseinbusse in der Grössenordnung von etwa zehn Prozent», nennt der Bericht nur eine der möglichen Folgen auf die Umwelt.

Und nicht zuletzt leiden auch Gebäude unter Verunreinigungen. Die Mauern altern schneller. Diese Schäden aber haben erfreulicherweise abgenommen, wie der Bericht festhält. (Lucien Fluri)