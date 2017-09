Das Gericht kommt zum Schluss: Es war Mord als der mittlerweile 30-jährige Somalier 43 Mal auf seinen Mitbewohner und Landsmann eingestochen hatte. Der Mann wird zu 14 Monaten Gefängnis und zusätzlich zu einer stationären Massnahme verurteilt, wie Radio32 berichtet.

Die Richter kamen nach der Verhandlung vom Montag zum Schluss, dass der Somalier im Blutrausch gehandelt hatte.

43-mal hatte der Somalier an jenem 6.September 2013 auf seinen Landsmann eingestochen. Danach zog er sich seine blutverschmierten Kleider aus und verliess geduscht und umgezogen die Balsthaler Wohnung, in welcher er zusammen mit seinem Opfer gewohnt hatte. Zwei Tage später griff ihn die Österreichische Polizei in der Nähe von Wien auf.