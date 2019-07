René Bollier trat im März 2018 die Stelle als Geschäftsführer von Stahl Gerlafingen an. Er ersetzte damals den relativ überraschend abgetretenen Daniel Aebli. Bollier ist selbstständiger «Change-Manager» und seit Jahren im In- wie auch Ausland als Interim Manager in verschiedensten Firmen tätig. Firmen zu restrukturieren und Abläufe zu optimieren nennt er als seine Aufgabenbereiche. Ende August verlässt er Stahl Gerlafingen wieder. Seine Nachfolge tritt Alain Creteur an. Er ist Stahl-Spezialist und war zuletzt in Deutschland in einem Stahlwerk tätig. Wo es Bollier als Nächstes hinzieht, weiss dieser noch nicht. «Ich bewege mich in einem Umfeld, in dem es sehr schnell geht», sagt er. (rka)