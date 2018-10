Seit dem 1. Januar 2014 ist das Fahren mit Licht am Tag für Motorwagen und Motorräder in der ganzen Schweiz Pflicht. Wie Studien belegen, nehmen die Anzahl der Unfälle dank Fahren mit Licht am Tag ab, schreibt die Solothurner Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Durch die länger anhaltende Dunkelheit während der aktuellen Jahreszeit kommt der Sichtbarkeit aller Verkehrsteilnehmer eine noch grössere Bedeutung zu. Besonders wer zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs ist, hat in der Dunkelheit ein höheres Unfallrisiko als bei Tageslicht.

Dieses kann durch Beleuchtung und durch das Tragen von gut sichtbaren und reflektierenden Kleidern minimiert werden. Wie vor 10 Tagen präventiv angekündigt, führte die Kantonspolizei Solothurn vom 22. bis 28. Oktober 2018 in allen Kantonsteilen vermehrte Verkehrskontrollen durch. Im Fokus standen dabei vor allem Kontrollen rund um Schulanlagen.

Erfreulicherweise durfte festgestellt werden, dass im Bereich rund um die Schulhäuser die Mehrheit der kontrollierten Zweiradfahrenden mit ausreichendem Licht und somit vorbildlich unterwegs waren. Trotz der erfreulichen Bilanz werden auch in Zukunft diese Verkehrskontrollen im Fokus der Kantonspolizei stehen, denn Sichtbarkeit im Strassenverkehr kann Leben retten. (kps)