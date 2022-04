Mehrfamilienhaus brannte Tote Person bei Brand in Grenchen vom Februar: Jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen Beim Löscheinsatz im Februar in Grenchen in einem brennenden Mehrfamilienhaus war eine leblose Person gefunden worden. Gemäss den Ermittlungen liegen keine Hinweise auf eine strafbare Dritteinwirkung vor.

Die Feuerwehr holte die Leiche mit einem Kran aus der Wohnung. Tele M1

Am Dienstag, 8. Februar 2022, war es in einem Mehrfamilienhaus in Grenchen zu einem Brand gekommen. Im Verlauf des Löscheinsatzes wurde in der vom Brand betroffenen Wohnung eine leblose Person aufgefunden.

Zur Klärung der Umstände sowie der Brand- und Todesursache leiteten die Solothurner Strafverfolgungsbehörden umgehend entsprechende Ermittlungen ein. Diese konnten in der Zwischenzeit abgeschlossen werden, wie die Staatsanwaltschaft des Kanton Solothurn mitteilt.

Demnach wurden keine Hinweise auf eine strafbare Dritteinwirkung gefunden. Dies treffe sowohl auf die Brand- wie auch auf die Todesursache zu.

Weitergehende Informationen gibt die Staatsanwaltschaft aus Rücksicht auf die verstorbene Person nicht bekannt.