Mehrfach-Mord Mutter aus Gerlafingen soll zwei ihrer drei Kinder mit dem Messer getötet haben: Jetzt wird sie angeklagt Eine 41-jährige Gerlafingerin soll zwei ihrer drei Kinder ermordet haben. Die Frau ist geständig und befindet sich in Haft. Nun erhebt die Solothurner Staatsanwaltschaft Anklage.

Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt sind noch in Gang. (Archiv) Screenshot: Tele M1

Die Meldung sorgte im Januar 2021 für Schlagzeilen: In Gerlafingen kam es zu einem Mehrfachmord, als eine Mutter zwei ihrer drei Kinder im Vorschulalter tötete. Die Polizei fand damals die beiden Kinder tot in der Wohnung an der Mühlackerstrasse. Die älteste Tochter, sie war 12 Jahre alt, überlebte. Die Mutter wurde sogleich festgenommen.

Die Mutter tötete zwei ihrer drei Kinder. Screenshot: Tele M1

Jetzt, zweieinhalb Jahre später, erhebt die Solothurner Staatsanwaltschaft Anklage wegen mehrfachen Mordes und eventualiter wegen mehrfacher vorsätzlicher Tötung. Die Ermittlungen seien abgeschlossen, heisst es in der Mitteilung vom Montag. Demnach wird der heute 41-jährigen Schweizerin vorgeworfen, die beiden Kinder vorsätzlich mit dem Messer getötet zu haben.

Die Beschuldigte hat bereits gestanden, die Taten begangen zu haben. Sie befindet sich im vorzeitigen Strafvollzug. Der Termin der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht von Bucheggberg-Wasseramt steht noch nicht fest.

Kerzen vor der Wohnung in Gerlafingen erinnern an die Tat. Screenshot: Tele M1

Beitrag «Tele M1» vom Januar 2021: