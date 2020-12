Mehr Selbstständigkeit im Schulalltag: Erstmals wird mit dem ELMA-Modell an der Kanti Solothurn unterrichtet

Die gymnasiale Maturität soll Absolventen auf das Studium an einer Universität oder einer Fachhochschule vorbereiten. Da von Studenten ein relativ hoher Grad an Selbstständigkeit erwartet wird, steht ab und an die Frage im Raum, ob der Schulalltag an einer Kantonsschule dem gerecht wird.

Die Kantonsschule Solothurn reagiert darauf nun mit einem Schulversuch: Seit Anfang Schuljahr diesen August wird an drei Maturaklassen das ELMA-Modell getestet. Den Anstoss für das Projekt gaben laut dem Kommunikationsbeauftragten Philipp Imhof Rückmeldungen ehemaliger Schüler, die bei ihrem Studium Schwierigkeiten hatten, sich an die zusätzliche Verantwortung zu gewöhnen. Diese Umstellung soll mit dem neuen Modell für Maturanden weniger gross sein.

Der Begriff «ELMA» steht für «Eigenständiges Lernen mit Anleitung» und ist, sowie auch das Modell, eine Erfindung der Kanti. Dafür haben sich mehrere Lehrer zusammengetan und sich überlegt, wie man den Unterricht anpassen könnte, sodass Schüler die Möglichkeit bekommen, eigenständiger zu arbeiten. Herausgekommen sind Klassen, deren Stundenplan sowie Unterricht sich in mehreren Punkten von dem der regulären Klassen unterscheidet.

Schüler der ELMA-Klassen haben weniger klassische Unterrichtslektionen und dafür mehr Zeit, für sich selbst an ihrem Stoff zu arbeiten. Zeitweise ist dabei auch eine Lehrperson anwesend, die sie bei allfälligen Fragen unterstützt. Ausserdem bekommt jede Schülerin und jeder Schüler eine «individuelle Lernbegleitung», also eine Lehrperson, mir der sie sich regelmässig treffen, um ihr Vorgehen und ihre Fortschritte zu besprechen.