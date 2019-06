Mit einer Besonderheit, die dazu führt, dass aber auch viele dieser Verfahren bei den Amtsgerichten landen (was deutlich kostspieliger ist), soll nun aufgeräumt werden. Heute ist es nämlich so, dass die Kompetenz des Friedensrichters endet, wenn es sich bei einer der Parteien um eine Streitgenossenschaft handelt. Gerade bei nachbarrechtlichen Streitigkeiten ist das einigermassen absurd. So sind zum Beispiel oft Ehepaare gemeinsame Besitzer eines Eigenheims. Kommt es zu einer Auseinandersetzung über einen zu viel Schatten werfenden Baum oder dergleichen, liegt dann bereits eine Streitgenossenschaft vor und der Friedensrichter kann nicht mehr schlichten.

In Erfüllung eines Auftrags von CVP-Kantonsrätin Karin Kissling (Wolfwil) soll nun die friedensrichterliche Kompetenz auf Streitgenossenschaften ausgeweitet werden. Karin Kissling ist selber Vizepräsidentin des solothurnischen Friedensrichterverbands, der seit langem mehr Kompetenzen für seine Mitglieder einfordert. Damit ist es allerdings in der am Montag vom Regierungsrat verabschiedeten Botschaft für eine Gesetzesanpassung nicht gerade weit her. Wie die Regierung schon in der Stellungnahme zu Kisslings Vorstoss ausgeführt hatte, begrüsst sie wohl eine «massvoll erweiterte» Zuständigkeit der Friedensrichter in nachbarschaftlichen Streitigkeiten, nicht aber eine generelle Ausweitung ihrer Kompetenzen auf Streitgenossenschaften. Die nun dem Kantonsrat vorgelegte Revision sieht für Klagen über Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten, Klagen über Unterhalt und Unterstützungspflicht sowie bei arbeitsrechtliche Streitigkeiten generell kein Schlichtungsverfahren vor dem Friedensrichter mehr vor. Erhalten die Friedensrichter also nicht mehr, sondern sogar weniger Kompetenzen?