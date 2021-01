Mehr Hilfe für Restaurants und Co.: Gewerbevertreter sprechen bei der Solothurner Regierung vor

Am Dienstag setzen sich Vertreter des Gewerbes und der Regierung erneut zusammen, um über Probleme und Lösungen zu diskutieren. Der KGV hat in der vergangenen Woche Rückmeldungen seiner Mitglieder gesammelt, um der Regierung die Sorgen des regionalen Gewerbes darlegen zu können. Rund ein Dutzend Rückmeldungen sind beim Verband eingegangen, schreibt KGV-Geschäftsführer Andreas Gasche.

Umsätz lässt nicht auf Fixkosten schliessen

Vor allem Betriebe aus der Gastronomie und dem Detailhandel hätten sich gemeldet, aber auch es der Event- oder Reise- oder Fitnessbranche.

Bezogen auf die Härtefallmassnahmen, mit denen der Kanton die Unternehmen unterstützen wird, gibt es laut Gasche etwa bei denjenigen Unternehmen Bedenken, die keinen Umsatzrückgang von 40 Prozent erlitten haben. So viel ist notwendig, um im Rahmen der Härtefallmassnahmen Hilfe vom Kanton erhalten zu können.

«Vor allem innovative Unternehmen fallen nicht darunter», schreibt Gasche. «Aber der Umsatz lässt nicht unbedingt auf die Fixkosten schliessen, so hat ein grösseres Gastrounternehmen oft hohe Fixkosten.»

Mit Decklung werden Vorgaben nicht umgesetzt

Ausserdem beschäftige die Unternehmen, dass À-Fonds-Perdu-Beiträge nur bis 200'000 Franken ausbezahlt werden. «Es gibt gerade in der Gastrobranche, aber auch im Fitness- und Reisebereich Unternehmen, die machen mehr als 1 Mio. Franken Umsatz», schreibt Gasche. «Das Versprechen des Regierungsrates, dass er die Vorgaben des Bundesrates übernimmt, ist mit der Deckelung auf 200'000 Franken nicht umgesetzt.»

Der KGV will sich laut Gasche am runden Tisch dafür einsetzen, «dass die Hilfe nun rasch über die heutigen Bestimmungen in der kantonalen Härtefallregelung hinausgeht.»