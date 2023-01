Mehr Basisdemokratie? Ortsplanungen: Der Kantonsrat sieht die komplexe Materie bei den Gemeinde-Exekutiven richtig aufgehoben Braucht es mehr Basisdemokratie in Planungsfragen in den Solothurner Gemeinden? Der Kantonsrat sieht keinen Handlungsbedarf.

Die Ortsplanung soll im Kanton Solothurn – wie in anderen Kantonen auch – in die Kompetenz der Gemeindeversammlung und nicht des Gemeinderats fallen. Dies verlangte ein fraktionsübergreifender Auftrag, der am Dienstag im Kantonsrat zur Debatte stand. Der Kanton solle die «bundesrechtswidrige Zuständigkeitsordnung» in der kantonalen Gesetzgebung korrigieren, so die Urheber.

Nur: Ob die Zuständigkeitsordnung nach solothurnischem Muster wirklich offensichtlich bundesrechtswidrig ist, wurde von der Regierung bestritten und ist nicht klar, weil es kein Bundesgerichtsurteil dazu gibt.

Und die klare Mehrheit im Kantonsrat (der Vorstoss wurde mit 69:22 Stimmen abgelehnt) vertrat die Auffassung, dass es auch nicht im Sinne von mehr Demokratie angezeigt ist, die Gemeindeversammlung über Planungsfragen entscheiden zu lassen. Man befürchtete, so könnten die hochkomplexen Ortsplanungen von Partikularinteressen beeinflusst werden und planerische Blockaden entstehen.

Die Materie sei schon für die spezialisierten Gemeinderatsmitglieder «eine grosse Herausforderung», meinte Bettlachs Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut (FDP), die Legislative entscheiden zu lassen, würde die Ortsplanung «erheblich erschweren». (mou)