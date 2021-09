Medienkonferenz Jetzt live: Kanton Solothurn schafft mehr IPS-Betten in den Spitälern Die Intensivstationen im Kanton Solothurn sind stark ausgelastet. Dennoch zögerte die Regierung bisher, die Stufe zu erhöhen. Heute Dienstag treten die Gesundheitsdirektorin, der Kantonsarzt und die Spitäler vor die Medien.

Die Medienkonferenz im Live-Ticker:

Bereits vor der Pandemie gab es einen Fachkräftemangel, so Susanne Schaffner. Das Pflegepersonal habe auf Ferien verzichtet, habe Überstunden geleistet, Personal sei zusätzlich rekrutiert worden. Die Belastung des Personals sei sehr hoch. Die Pflegenden hätten gehofft, dass sich im Sommer viele Menschen impfen lassen und dass sich dadurch die Lage in den Spitälern entspannen würde.

Regierungsrätin Susanne Schaffner. Hanspeter Bärtschi / SZ

Durch die tiefe Imfpquote trat dies jedoch nicht ein, im Gegenteil. In den Spitälern und speziell auf den Intensivpflegeplätzen lagen und liegen fast ausschliesslich ungeimpfte Personen. Das ist für das Pflegepersonal frustrierend, erklärt Schaffner.

Die Planung strebe eine langfristige Sicherung des Gesundheitsbetriebs im Kanton Solothurn an. Zertifikatspflicht empfiehlt die Regierungsrätin auch anderen Gesundheitseinrichtungen, etwa anderen Kliniken.

Der Kanton Solothurn unternehme indes alles, damit sich die Impfwilligen einfach impfen lassen können. Zahlreiche Impfwillige würden das angepasste Angebot annehmen, etwa mit mobilen Impfteams in Gemeinden vor Ort. Auch das BAG habe dies als best-practice-Beispiel speziell gelobt.

In Deutsch-Integrationskursen würden gezielt die Besucher informiert. «Wir erhoffen uns, dass dies weitere Impfwillige animiert, sich impfen zu lassen, wenn sie sich entsprechend informieren können.»

Kantonsarzt Lukas Fenner zur epidemiolgischen Lage

Kantonsarzt Lukas Fenner spricht zur aktuellen Situation. Der Kanton Solothurn verzeichnet überdurchschnittliche Fallzahlen, im schweizweiten Vergleich. Die dominierende Virus-Variante ist auch im Kanton Solothurn die Delta-Variante. 40% infizieren sich im familiären Umfeld etwa 20% in Schulen, gemäss Contact Tracing.

52% sind schweizweit geimpft. Die Lage ist angespannt und dürfte sich im Herbst und Winter weiter zuspitzen, wegen der tiefen Impfquote. Das bedeutet für die Spitäler an ihre Grenzen kommen werden.

Kantonsarzt Lukas Fenner. Hanspeter Bärtschi / SZ

IPS-Kapazitäten können nicht beliebig aufgestockt werden, betont Fenner. Der limitierende Faktor sei das Personal. Der Kanton hat dazu ein 3-Stufen-Modell, nachdem sich die Spitäler orientieren (siehe unten).

Neben der Aufstockung der Kapazitäten sollen Spitäler aber auch die Besuchsregelungen verschärfen, empfiehlt Kantonsarzt Fenner.

Frau Landammann Susanne Schaffner

«Die Situation in den Spitälern ist angespannt und wir haben das Bedürfnis die Öffentlichkeit zu informieren, wie es in den Spitäler derzeit ausieht, was wir tun wollen», eröffnet Regierungsrätin Susanne Schaffner die Medienkonferenz. Man wolle zeigen, was dies für die Arbeit in den Spitälern bedeutet.

Regierungsrätin Susanne Schaffner und Kantonsarzt Lukas Fenner treten vor die Medien. Michel Lüthi

Start der Medienkonferenz

Um 14 Uhr treten die Verantwortlichen von Kanton und Spitälern im Rathaus Solothurn vor die Medien. Anwesend sind Frau Landammann und Vorsteherin des Departements des Innern, Susanne Schaffner. Lukas Fenner, Kantonsarzt. Martin Häusermann, CEO der Solothurner Spitäler AG (soH). Dieter Hänggi, Leiter Pflegedienste des Bürgerspitals Solothurn.

Der Kanton Solothurn erhöht die intensivmedizinischen Kapazitäten auf den Intensivstationen. Die Solothurner Spitäler AG (soH) wird den Leistungsauftrag in Absprache mit dem Kanton flexibel umsetzen. Damit soll dem stark belasteten Pflegefachpersonal und den begrenzten Ressourcen Rechung getragen werden. Zusätzlich empfiehlt der Kanton allen Spitälern und Kliniken dringend, strengere Besuchsregelungen einzuführen.

Ausgangslage am Dienstag, 7. September

Die Lage in den Solothurner Spitälern ist angespannt – von den 17 Intensivpflegeplätzen waren zeitweise 15 durch Covid-Patienten belegt. Am Montag waren es 13, dazu 2 Nicht-Covid-Patienten.

In der Phase 0 (Normalbetrieb) erhöhen die Spitäler ihre IPS-Bettenzahl nicht. Sie warten, bis der Kanton die Eskalationsstufe erhöht. In Phase 1 wird die IPS-Bettenzahl auf 25 erhöht, in einer zweiten Phase sind bis zu 40 Intensivpflegebetten vorgesehen. Beide Eskalationsstufen bedeuten eine Reduktion der elektiven Behandlungen und eine Aufstockung des Personals.

Auszug aus der «Allgemeinverfügung vom 5. Juni 2020 betreffend Anordnungen an sämtliche Spitäler des Kantons Solothurn» des Solothurner Gesundheitsamts. PD/Kanton Solothurn

Am Dienstag will der Kanton Klarheit schaffen. Wie entwickelt sich die Situation im Kanton Solothurn und was bedeutet dies für die Situation der Solothurner Spitäler? Welche Massnahmen sind notwendig?

Martin Häusermann, CEO Solothurner Spitäler AG. Hanspeter Bärtschi / SZ