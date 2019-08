Jetzt hat er also übernommen: Wie bereits angekündigt, ist Mathias Stricker der Nachfolger von Dagmar Rösler. Rösler ist seit diesem Monat die Präsidentin des Schweizerischen Dachverbandes der Lehrpersonen; Stricker übernimmt von ihr das Präsidium des kantonalen Lehrerinnen- und Lehrer-Verbandes (LSO).

Abgelöst hat Stricker Rösler am 1. August. Stricker ist bereits seit 17 Jahren für den LSO tätig. Er ist Vater von zwei Kindern, wohnt in Bettlach und unterrichtet an der Primarschule Bellach eine 5./6. Klasse. Stricker ist zudem im Bettlacher Gemeinderat und SP-Kantonsrat. (szr)