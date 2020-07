Maskenpflicht im Gondeli: Wie kommt die neue Massnahme bei den Fahrgästen an?

An einen derartigen Anblick muss man sich bei der Seilbahn Weissenstein erstmal gewöhnen. Die meisten Passagiere denken aber an die Schutzmaske. Wer dies nicht getan hat, kann sich an der Kasse für einen Franken eine kaufen.

Sogar Kinder unter zwölf Jahren, die von der Tragepflicht ausgenommen sind, haben die Masken aufgesetzt: «Ich finde für die Kinder ist das noch lustig mal etwas Neues zu erleben. Die haben noch mehr Spass daran als wir», meint ein Familienvater. Ein anderer Passagier fährt das erste Mal mit Maske und meint dazu: «Ja, die Brille läuft an.»

Für eine junge Frau geht die Gesundheit immer vor: «Es sind zwar meine Eltern, aber wir sind nicht im gleichen Haushalt. Es macht immer Sinn.»

Ist das Ganze sinnvoll?

Über den Sinn der Maskenpflicht in den Gondeli lässt sich gemäss Konrad Stuber, Geschäftsführer der Seilbahn Weissenstein AG, streiten: «Zu 90 Prozent oder mehr sind das Leute, die sich kennen, die auf den Berg kommen. Also die sind im gleichen Haushalt, im gleichen Auto angereist und sitzen dann auch im Restaurant zusammen.»