Martin-Disteli-Strasse Olten: Jugendlicher bedroht und beraubt – die Polizei sucht Zeugen In Olten ist am Donnerstagabend ein Jugendlicher von zwei Unbekannten beraubt worden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Überfall in Olten: Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen. zvg

Am Donnerstag, 18. Mai 2023, um zirka 21.30 Uhr, wurde ein Jugendlicher an der Martin-Disteli-Strasse beim dortigen Spielplatz in Olten von zwei Personen nach Bargeld gefragt. In der Folge kam es zu Tätlichkeiten und der Geschädigte wurde mit einer Stichwaffe bedroht.

Wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt, flüchteten die beiden Unbekannten nach dem Vorfall mit einer vom Geschädigten entwendeten Bankkarte zu Fuss in Richtung Bahnhof. Der Geschädigte wurde beim Vorfall leicht verletzt und begab sich im Anschluss in eine ärztliche Kontrolle in einem Spital.

Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen

Die zwei mutmasslichen Täter/-innen werden wie folgt beschrieben: Sie sollen beide ca. 17–18 Jahre alt sein; der unbekannte junge Mann soll dunkle, gelockte Haare gehabt haben; die unbekannte junge Frau helle Haare. Sie hätten Schweizerdeutsch bzw. Hochdeutsch mit Akzent gesprochen. Die beiden Täter sollen in Begleitung einer weiteren weiblichen Person im selben Alter gewesen sein. Weitere Details sind nicht bekannt.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Identität der beiden Unbekannten machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Olten in Verbindung zu setzen, Telefon 062 311 80 80.