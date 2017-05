In über einem Drittel der Betriebe waren zudem Lebensmittel falsch beschriftet. So war auf Pizzen nicht wie auf der Verpackung geschrieben «hochwertiger Schinken», sondern eine einfache «Pizza-Auflage» (ein Schweinefleischerzeugnis) drin. Andere verkauften «Bio»-Produkte, die gar nicht «bio» waren. Laut dem Geschäftsbericht wird Fleisch zudem oft «helvetisiert». Das bedeutet, auf der Speisekarte steht «Schweizer Fleisch», obwohl das Fleisch aus dem Ausland kommt.

Auch die Fleischart wurde nicht immer korrekt angegeben: So stand bei untersuchten Würsten «ohne Schweinefleisch» auf der Verpackung – obwohl Schweinefleisch drin war. Bei anderen Würsten stimmten Poulet-, Huhn- und Trutenfleischangaben nicht.

Hygiene und Temperatur: Personal pfeift auf Vorschriften

Noch mehr Betriebe fielen wegen «persönlichem Fehlverhalten» durch. In rund drei Viertel der kontrollierten Betriebe werden beispielsweise Hygiene- oder Temperaturvorschriften nicht eingehalten, heisst es im Geschäftsbericht. Aus diesem Grund sei auch rund ein Drittel der vorgekochten Speisen in den kontrollierten Betrieben nicht in Ordnung, so das Fazit der Lebensmittelkontrolle. Rund ein Fünftel der kontrollierten Betriebe besserte sich auch nach einem zweiten Besuch der Lebensmittelkontrolle nicht. Diese Betriebe mussten danach mit ihren Mitarbeitenden eine Schulung durchführen lassen.