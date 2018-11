Die Frage lockte fast 140 Personen in das Gesundheitszentrum «Sunnepark» in Grenchen: «Macht Kiffen geisteskrank?» Das wurde im Rahmen eines Anlasses der Aktionstage Psychische Gesundheit diskutiert. Diese finden derzeit im ganzen Kanton statt und widmen sich psychischen Beschwerden und deren Entstigmatisierung. In Grenchen ging es um Psychosen – eine Form davon ist etwa die Schizophrenie – bei welchen sich die Wahrnehmung der Betroffenen ändert. Und darum, ob Psychosen mit Cannabiskonsum zusammenhängen. Abschliessend könne man das aber gar nicht sagen, so Referent Beat Nick von den Psychiatrischen Diensten Solothurn.

Auf der einen Seite ist da nämlich das komplexe Krankheitsbild; wenn er etwa die Ursachen für Schizophrenie abschliessend kennen würde, könnte er sich gleich für den Nobelpreis anmelden, so Nick. Auf der anderen Seite ist die Pflanze Cannabis. Laut Nick ist zwar bekannt, dass jeder dritte Schweizer einmal im Leben kifft. Und dass junge Schweizer Europameister im Kiffen sind. Heute enthielte Gras zudem bis zu 15 oder gar bis zu 30 Prozent THC – während es in Zeiten von «Flower Power» noch rund 3 Prozent des psychoaktiven Stoffes gewesen seien.