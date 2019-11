Lösung für Zusammenarbeit zwischen Kantons- und Stadtpolizeikorps ist gefunden

«Der Regierungsrat hat die aktualisierte Vereinbarung über die Zusammenarbeit und die Kompetenzabgrenzung zwischen der Polizei Kanton Solothurn und den Stadtpolizeien Grenchen und Solothurn sowie die Abgeltungsvereinbarung mit Grenchen und Solothurn genehmigt», heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons vom Dienstag. Den Stadtpolizeikorps würden weiterhin dieselben Aufgaben obliegen. Das Ziel, ab dem 1.Januar 2020 das bisherige Zusammenarbeitsmodell auf Grundlage einer aktualisierten Vereinbarung fortzuführen, sei erreicht worden.

«Der heutige Beschluss ermöglicht es den Städten Grenchen und Solothurn, das Verfahren zur Genehmigung durch den jeweiligen Gemeinderat einzuleiten», so der Kanton.

Damit endet ein langer Streit.

Im Kanton Solothurn ist grundsätzlich die Kantonspolizei allein für die öffentliche Sicherheit verantwortlich. Wenn die Städte freiwillig zusätzlich eigene Polizeikorps unterhalten, sollen sie für den Beitrag zur Wahrung von Sicherheit und Ordnung auf ihrem Gebiet nach Gesetz «angemessen» entschädigt werden.

Die Höhe der Abgeltung durch den Kanton reichte den Stadtpolizeien von Solothurn und Grenchen aber nicht aus. Die Städte kündigten im Dezember 2017 auf Ende 2019 die Abgeltungsvereinbarung zwischen Stadt- und Kantonspolizei.

Im Juni 2019 haben die Gemeinderäte von Grenchen und Solothurn im Rahmen eines Gesamtangebotes des Kantons die vorgeschlagenen Abgeltungsbeträge angenommen und die Fortführung des bisherigen Zusammenarbeitsmodells beschlossen. Dies, obwohl beide Gemeinden unzufrieden waren mit dem Vorschlag.

Die Beschlüsse ermöglichten die gemeinsame Überarbeitung der aus dem Jahr 2010 stammenden Zusammenarbeitsvereinbarung.

Man einigte sich auf:

Die Weiterführung des geltenden Zusammenarbeitsmodells mit den neuen offerierten Entschädigungen von 650‘000 Franken (Grenchen), resp. 1‘050‘000 Franken (Solothurn).

Am 6. November 2019 haben sich die Verhandlungspartner auf Anpassungen an höherrangiges Recht und an die Praxis geeinigt. (ldu/sks)