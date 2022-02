Lockerungen Verwirrung in manchen Solothurner Gemeinden: Doch noch gilt die Maskenpflicht an der Oberstufe Trotz Bundesratsbeschluss: Noch sind nicht alle kantonalen Massnahmen aufgehoben. In manchen Gemeinden im Wasseramt gibt es deswegen offene Fragen.

Noch gilt Maskenpflicht an den Solothurner Oberstufen. Jean-Christophe Bott

Nach den Lockerungen des Bundesrats herrscht (noch) ein klein wenig Verwirrung. So schreibt etwa Philipp Heri, Gemeindepräsident von Gerlafingen, auf Twitter: «Ich gehe davon aus, dass unsere Oberstufenschüler*innen ebenfalls vom Maskentragen befreit sind?»

Ich gehe davon aus, dass unsere Oberstufenschüler*innen ebenfalls vom Maskentragen befreit sind @suschaffner @r_ankli ? In #gerlafingen ist nämlich schon wieder Schule. #nureineWocheSportferien — Philipp Heri (@filippieri) February 17, 2022

Denn in Gerlafingen, wie auch in anderen Gemeinden im Wasseramt sowie in den Bezirken Dorneck und Thierstein, sind aktuell keine Ferien. Welche Regeln gelten nun für die Schülerinnen und Schüler?

Adrian Van der Floe ist Schulleiter an der Oberstufe Wasseramt Ost, gleichzeitig Präsident des kantonalen Schulleiterverbands. Auch er sagt: Nach der Bundesratssitzung hätten sich einige Eltern gemeldet und gefragt, was nun gelten würde. «Ich hätte mir eine aktivere Kommunikation vom Kanton erhofft», sagt er.

Kanton für Aufhebung zuständig

Denn: Noch gilt die Maskenpflicht an der Oberstufe. Der Grund: Der Kanton hat sie erlassen. Dieser muss sie auch wieder aufheben. Selbiges gilt für die Testpflicht. Am Freitag soll kommuniziert werden, wie es weiter geht.

Dass die Maskenpflicht vollends fällt, davon darf ausgegangen werden. Offen ist hingegen die Frage, wie es mit der Testpflicht weitergeht. Der Bundesrat empfiehlt den Schulen, noch bis Ende März zu testen. Solange werden auch die Kosten vom Bund übernommen.

Auch Van der Floe sagt: «Ich fände es wichtig, die Testpflicht aufrechtzuerhalten. Wir haben aktuell so viele positive Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen getestet wie noch nie.»

Wieso wird erst am Freitag kommuniziert?

Während der Kanton am Freitag kommunizieren wird, wie es weiter geht, haben das andere Kantone bereits getan. Auch die Grüne Kantonsrätin Barbara Wyss Flück fordert Tempo. Sie schreibt auf Twitter: «Ich hoffe auch auf zeitnahe Vorgaben für die Schule im ganzen Kanton Solothurn.»