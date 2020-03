Lockdown-Details sind noch nicht alle bekannt – Ausgehverbot ist (noch) kein Thema

Der Bundesrat tagt mit den Kantonsregierungen an einer Krisensitzung, wurde am Montag auf verschiedenen Kanälen verbreitet. Doch als die Solothurner Regierung um 18 Uhr vor die Medien trat, um über die aktuelle Lage zu informieren, erklärte Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner, dass man den ganzen Tag über nicht gewusst habe, was der Bundesrat beschliessen wird. Und dass es etwas «aussergewöhnlich» sei, dass man nicht vorinformiert wurde. Sicher seien die Spitzen der Direktorenkonferenzen einbezogen gewesen, da wollte Regierungsrätin Schaffner dem Bundesrat nichts unterstellen, aber aus Solothurn war niemand in Bern.

Konkrete Umsetzung lässt im Detail noch Fragen offen

Da man also am Montagabend auch bloss eine Medienmitteilung, aber nicht die bundesrätliche Verordnung in allen Details kannte, gab es auch nur spärliche Informationen, wie denn nun das neue Regime ganz konkret umgesetzt wird, das seit Mitternacht in Kraft ist.

Klar, Restaurants und Bars müssen geschlossen bleiben. Ebenso Museen, Bibliotheken und Fitnesscenter. Und zum Coiffeur geht ab Dienstag auch niemand mehr. Aber ist der Weinhändler nun im Bereich der Grundversorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs anzusiedeln? Und wenn die Supermärkte geöffnet bleiben: Wie sieht dann der Betrieb in einem «Ladendorf» in Langendorf oder im «Gäupark» genau aus? Hotels werden nicht geschlossen, in diesem Fall auch die Hotelbars nicht?

Man hatte sich dazu schon vor dem Bundesratsentscheid, die Notlage auszusprechen, auch seine eigenen Pläne gemacht, aber eben: Zuerst einmal muss der bundesrätliche Erlass zum nun schweizweit ausgerufenen Notstand im Detail studiert werden. So weit das aber am frühen Montagabend abzuschätzen war, stand für den Solothurner Regierungsrat fest: Die nun schweizweit gültigen Anordnungen decken sich sehr wohl mit den im Rathaus ins Auge gefassten Massnahmen.