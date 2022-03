Littering Solothurner Regierung hält nichts von obligatorischen Clean-Up-Days Eine Idee des letzten Solothurner Jugendpolittags: Clean-Up-Days zur Sensibilisierung für die Littering-Problematik sollten flächendeckend in allen Gemeinden und allen Schulen durchgeführt werden. Der Regierungsrat winkt ab.

Clean-Up Day, zum Beispiel in Grenchen, wo letzten Herbst über 400 Kinder und Jugendliche unterwegs waren, um Abfall einzusammeln. Oliver Menge

Es war ein Thema am Jugendpolittag im vergangenen November: Clean-up-Days, Aktionen zum Einsammeln von Müll im öffentlichen Raum, mit denen Zeichen gegen Littering und für eine saubere Umwelt gesetzt werden, sollten flächen­deckend in allen Gemeinden und vor allem in allen Schulen durchgeführt werden.

Die Kantonsratsmitglieder Marlene ­Fischer (Grüne), Werner Ruchti (SVP) und Richard Aschberger nahmen den Gedanken der Jugendlichen auf und deponierten eine Anfrage bei der Regierung zum Thema. Ergebnis: Willkommen in der Welt der Realpolitik.

Der Regierungsrat findet die vielerorts durchgeführten Clean-up-Days selbstverständlich eine gute Sache, aber sie obligatorisch erklären? Das ginge dann doch zu weit und vor allem sei es auch gar nicht Sache des Kantons, hier einzugreifen.

Bezüglich Förderung der Clean-up-Days an den Schulen sei man der Ansicht, dass der Lehrplan mit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz auch den Raum bietet, um ­Clean-up-Days durchzuführen. Ob und wie sie davon Gebrauch machen, sei Sache der Schulen und Lehrpersonen. Was ausserschulisches Engagement betrifft, seien die Clean-up-Days auch aus Sicht des Umweltschutzes Sache der Gemeinden, denn sie sind für die Beseitigung von Siedlungsabfällen zuständig, führt die Regierung weiter aus.

Nicht zur Pflichtübung verkommen lassen

Also ganz klar: Hinter den Vorschlag der Jugendlichen, obligatorische Clean-up-Days oder Abfall-Praxistage an den Schulen obligatorisch zu erklären, kann man sich beim Kanton nicht stellen. Der Regierungsrat verweist darauf, dass die Gemeinden beziehungsweise Schulkreise die Träger des Unterrichts an den Volksschulen sind.

Ein Obligatorium von ­Aktionen wäre aber nicht nur eine ungebührende Einmischung in die Kompetenz der Schulen, der Regierungsrat hält es auch grundsätzlich nicht für opportun. Er schreibt dazu: «Wir sind der Meinung, dass ein Obligatorium dem Geist der Aktionen zuwiderlaufen würde. Die Aktionen würden zu einer Pflichtübung verkommen. Dies kann nicht Sinn der Sache sein.»

Keine Entschädigung für freiwilliges Engagement

Der Kanton gedenkt auch nicht, sich an entsprechenden Aktionen künftig finanziell zu beteiligen. In ihrer Anfrage werfen die Kantonsräte die Frage einer Entschädigung von «Wissenspersonen» aus Organisationen wie Trash Hero oder IG saubere Umwelt auf, die Aktionen wie ­Clean-up-Days begleiten.

Auch dazu meint die Regierung, dass man den Einsatz solcher Organisationen als «überaus wertvoll und wichtig» erachte. Nur: Eine Entschädigung solcher Einsätze müsste mit einem gesetzlichen Auftrag verbunden sein und: «Diesen gibt es nicht.»