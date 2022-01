Littering Solothurner Kantonsräte fordern härtere Strafen gegen Abfallsünder, aber dem Kanton sind die Hände gebunden Den Dreck mal selber wegräumen müssen, dann ginge Abfallsündern vielleicht ein Licht auf, findet SVP-Kantonsrat Richard Aschberger. Mag sein, der Haken ist nur: Der Kanton hat gar nicht die Kompetenz, Litterer zu Sozialstunden zu verknurren.

Im Kampf gegen Littering dürfte es vorderhand bei Sensibilisierungskampagnen wie hier mit dem Littering-Zwerg in Schönenwerd bleiben. Bruno Kissling

Vom achtlos auf die Strasse geworfenen Zigarettenstummel bis zur illegalen Entsorgung ganzer Haushaltreinrichtungen im Wald: Littering ist ein Ärgernis, eine ernsthafte Bedrohung für die Umwelt (lebensbedrohlich etwa für Weidetiere, die Gegenstände schlucken) und kostet die Gemeinwesen eine Stange Geld, wenn sie für die Beseitigung der Hinterlassenschaften rücksichtloser Bürgerinnen und Bürger sorgen müssen.

Das Thema ist nicht erst seit gestern ein Politikum, aber es wird Zeit, bei der Bekämpfung des Litterings nun einmal Nägel mit Köpfen zu machen, finden SVP-Kantonsräte. «Ohne Durchgreifen von Seiten des Staats passiert genau gar nichts», sagt Richard Aschberger (Grenchen) und fordert härtere Strafen. Walter Gurtner (Däniken) regt unter anderem ein eigenes kantonales Pfandsystem etwa für Glasflaschen und Plastikverpackungen an. «Leider zeigt die Erfahrung, dass es ein Massnahmenpaket seitens des Kantons braucht, um eine Verbesserung zu erzielen», ist er überzeugt.

Dem Kanton sind die Hände für härtere Strafen gebunden

Was sie nun von der Regierung zu ihren Vorstössen zu hören bekommen, dürfte die Politiker ernüchtern. Nicht dass man kein Verständnis für die zweifellos in hehrer Absicht vorgebrachten Anliegen hätte. Das achtlose Wegwerfen von Abfällen im öffentlichen Raum sei in der Tat ein zunehmendes Ärgernis, heisst es etwa. Verschiedene Vorstösse auf allen Parlamentsebenen würden «eine zunehmende politische Dimension des Problems» aufzeigen. Nur: Ausgerechnet in den konkret zur Diskussion gestellten Punkten sind dem Kanton, der schon im Jahr 2005 die Kampagne «weniger Dräck» lanciert und danach einen Massnahmenplan unter anderem auch mit einem neuen Ordnungsbussenkatalog für Littering-Delikte erarbeitet hatte, die Hände gebunden.

Der Auftrag von Richard Aschberger verlangt konkret, die rechtlichen Grundlagen so anzupassen, dass Abfallsünder neben Ordnungsbussen zum Beispiel auch zu Sozialstunden verdonnert werden können. Wer beim Littering erwischt werde und dann selber zig Stunden Dreck anderer wegräumen muss, dem gehe vielleicht ein Licht auf, so Aschbergers Überlegung. Die heutigen Strafen (zum Beispiel 40 Franken Busse für weggeworfene Zigarettenkippen oder Kaugummis) würden offensichtlich nicht abschrecken und somit ihre Wirkung verfehlen.

Mag sein, aber: Beim Strafrecht liegt die umfassende Gesetzgebungskompetenz beim Bund. Und Übertretungen, wozu Littering gehört, sind abschliessend als Straftaten geregelt, die mit Bussen zu ahnden sind. Das heisst: Auch wenn der politische Wille da wäre, Abfallsünder härter anzupacken, hätte der Kanton das gar nicht in der Hand. Innerhalb des ihm verbleibenden Kompetenzbereichs darf er nur Vorschriften erlassen, die nicht Gegenstand der Bundesgesetzgebung sind und nicht gegen den Sinn des Bundesrechts verstossen. Gemeinnützige Arbeit als Strafe für Abfallsünder wäre nicht zulässig. Umso mehr nicht, als im Zug der Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuchs die gemeinnützige Arbeit per 2018 als Strafe aufgehoben wurde.

Nicht mehr als 100 bis 180 Bussen jährlich

Wenn überhaupt, bliebe als Verschärfung der Sanktionen nur eine Erhöhung der Bussen übrig. Sie sind heute wie folgt festgelegt: Liegenlassen oder Wegwerfen ...

... von Kleinabfällen wie Dosen, Flaschen, Verpackungen, Zigarettenstummeln, Kaugummis oder Essensresten: 40 Franken;

... von Kleinabfällen unter einer Menge von fünf Litern (inklusive Hundekot oder Aschenbecher-Inhalt): 80 Franken;

... von Kehrichtsäcken oder Kleinabfällen ab einer Menge von fünf Litern bis maximal 110 Liter: 250 Franken.

Was ein strengeres Bussenregime bringen würde, ist allerdings fraglich. Um überhaupt eine Busse erheben zu können, müssen die Litterer «in flagranti», auf frischer Tat, erwischt werden. Laut den Ausführungen des Regierungsrats zu den Vorstössen der SVP-Kantonsräte werden jährlich nicht mehr als 100 bis 180 Littering-Bussen ausgesprochen.

Und, so gibt der Regierungsrat zu bedenken: Auf eidgenössischer Ebene ist eine Revision der Gesetzgebung in Gang. Werden die rechtlichen Grundlagen für Littering-Bussen wie vorgesehen im Umweltschutzgesetz verankert, sind kantonale Regelungen in diesem Bereich ohnehin hinfällig.

Auch für Pfandsystem fehlt dem Kanton die Kompetenz

Und wie wäre es mit einem Pfand zum Beispiel auf Aludosen? Auch hier gilt: Bundessache, die Kantone haben gar keine Möglichkeit, selber ein Pfand auf Getränkeflaschen oder dergleichen zu erheben.

Was man bis heute kennt, sind Recycling-Vorschriften. Zum Beispiel müssen PET-Flaschen an allen Verkaufsstellen zurückgenommen werden. Wird die vorgegebene Mindestsammelquote von 75 Prozent nicht erreicht, könnte der Bund (aber eben nur der Bund) ein Pfand auf PET-Flaschen einführen. Hier sei die Sammelquote in den letzten Jahren aber immer übertroffen worden, gibt der Regierungsrat zu bedenken. Und: Vorstösse für ein Pfand seien bis jetzt vom eidgenössischen Parlament abgelehnt worden, und auch der Bundesrat stehe der Idee angesichts eines schlechten Kosten-Nutzen-Verhältnisses kritisch gegenüber.