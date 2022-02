«Lex Koller» Solothurner Regierung will keine Eigentumsbeschränkung bei Infrastrukturen der Energiewirtschaft Strategische Infrastrukturen der Energiewirtschaft sollen der «Lex Koller» unterstellt werden und so von ausländischen Investoren nicht mehr frei erworben werden können. Der Regierungsrat stellt sich in seinem Schreiben an das Eidgenössische Amt für Grundbuch- und Bodenrecht EGBA allerdings gegen die Parlamentarische Initiative.

Staumauer des Wasserkraftwerks Schiffenen in Kleinbösingen, Kanton Freiburg. KEYSTONE

Mit einer parlamentarischen Initiative hatte Nationalrätin Jacqueline Badran verlangt, dass der Erwerb von strategischen Infrastrukturen der Energiewirtschaft bewilligungspflichtig sein sollen. Konkret die Wasserkraftwerke, die Stromnetze und die Gasnetze. Sie sollten der «Lex Koller» unterstellt werden.

Dadurch – so die Idee – soll verhindert werden, dass nicht in der Schweiz ansässige Privatpersonen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, ausländisch beherrschte Unternehmen oder andere Staaten sensible Infrastrukturen, die für das reibungslose Funktionieren der Schweiz wesentlich sind, frei erwerben können.

«Lex Koller» Das «Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland» wird allgemein als «Lex Koller» bezeichnet. Der Grund: Die letzte Anpassung des Gesetzes 1983 geht auf Bundesrat Arnold Koller zurück. Die «Lex Koller» beschränkt den Grundstückserwerb durch Personen im Ausland. Gemeint sind natürliche (Menschen) oder juristische (Firmen etc.) Personen, die nicht in der Schweiz ihren (Wohn-)Sitz haben wollen oder können. Wollen sie ein Grundstück erwerben, brauchen sie grundsätzlich eine Bewilligung der zuständigen kantonalen Behörde.

Die parlamentarische Initiative stammt aus der Feder von SP-Nationalrätin Jacqueline Badran. KEYSTONE

Solothurner Regierungsrat will keine Unterscheidung

Der Regierungsrat lehnt dieses Ansinnen ab. Er ist davon überzeugt, dass das einwandfreie Funktionieren und damit die Versorgungssicherheit dieser Anlagen nicht durch eine Differenzierung zwischen ausländischen und inländischen Investoren erreicht werden kann. Dafür sind seines Erachtens Faktoren wie der Ausbau der inländischen erneuerbaren Energien, der freie Marktzugang inklusive einem Stromabkommen mit der EU, die funktionierenden technischen Gegebenheiten sowie der Schutz vor Angriffen wesentlicher.

Mit der Sicherstellung der Versorgungssicherheit nehme die parlamentarische Initiative allerdings ein berechtigtes Anliegen auf. In der Schweiz bestehe jedoch bereits ein dichtes Geflecht von Regulierungen, das sich diesem Anliegen annimmt, so der Regierungsrat in der Mitteilung vom Dienstag.