Die Fraktionen nehmen Stellung zu den Geschäften

Sind Sie mit dem Budget 2019, das mit 16,7 Mio. Franken Überschuss ab-schliesst, aber die Vorgaben der Finanzkommission nicht erfüllt, zufrieden?

FDP:

Mit dem budgetierten Überschuss konnte im Vergleich zum Finanzplan zwar eine erhebliche Verbesserung erzielt werden. Aber die Mehrausgaben steigen weiter und können nur durch die Zuschüsse aus dem nationalen Finanzausgleich (NFA) gestemmt werden.





CVP/EVP/Grünliberale/BDP:

Ja.





SP/Junge SP:

Ja. Die kantonale Umsetzung der Steuervorlage 17 mit der geplanten Tiefsteuerstrategie wird hingegen hohe Steuerausfälle zur Folge haben und zu harten Sparmassnahmen führen. Das will die SP verhindern.





SVP:

Nein, die Ausgaben steigen nach wie vor stark an. So kann nicht nachvollzogen werden, weshalb der Regierungsrat in dieser angespannten finanziellen Lage zusätzlich einer Lohnerhöhung von 1 Prozent für das Staatspersonal zustimmt.





Grüne:

Ja, das Budget erfüllt, was es soll. Es lässt einen positiven Abschluss erwarten, und die von der Bevölkerung beschlossenen Investitionen kommen planmässig voran. Mit weiteren Kürzungen würde der Kanton seine Standortqualitäten aufs Spiel setzen.