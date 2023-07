Lenker verletzt Selbstunfall in Oensingen: Auto knallt in Brückenpfeiler und landet auf dem Dach Bei einem Selbstunfall auf dem Autobahnzubringer bei Oensingen hat sich in der Nacht auf Samstag ein Auto überschlagen. Der Lenker verletzte sich und musste aus dem Fahrzeug geborgen und in ein Spital gebracht werden.

Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Lenker wurde verletzt. Kantonspolizei Solothurn

Es war kurz nach 2 Uhr in der Samstagnacht, als ein Autofahrer auf dem Autobahnzubringer bei Oensingen in nördliche Richtung unterwegs war. Aus noch zu klärenden Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, wie die Kantonspolizei Solothurn schreibt. In der Folge prallte das Auto gegen einen Brückenpfeiler, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand.

Der 21-jährige Autolenker wurde durch die Ambulanz und die Feuerwehr Oensingen aus dem Auto geborgen und mit noch unbekannten Verletzungen in ein Spital gebracht. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Polizei sperrte den Führerausweis des Junglenkers.

Wegen des Unfalls blieb die Strecke zwischen Oensingen Süd und Oensingen Nord rund drei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr örtlich umgeleitet.