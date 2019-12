Lenker steht vor Gericht: Vor knapp vier Jahren tötete er einen 21-Jährigen in einer Frontalkollision

Er wurde per Strafbefehl wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe von 6300 Franken und einer Busse von 2200 Franken verurteilt. Doch der Angeklagte erhob Einsprache gegen das Urteil des Amtsgerichts und muss sich heute, Dienstag, vor dem Gericht in Balsthal verantworten, wie der «Blick» berichtet. Im Januar 2016 führte der damals 51-jährige Mann durch eine Frontalkollision mit seinem Lieferwagen auf der Hauptstrasse zwischen Egerkingen und Oberbuchsiten zum Tod eines 21-Jährigen Fahrers in einem Ford Fiesta. Der Lieferawagenlenker geriet dabei aus unerklärlichen Gründen auf die Gegenfahrbahn.

Zum Zeitpunkt des Unfalls kurz nach 6 Uhr morgens herrschten damals prekäre Verhältnisse auf der Kantonsstrasse: Aufgrund tiefer Minustemperaturen war laut der damaligen Medienmitteilung der Kantonspolizei die Strasse teilweise vereist. Insgesamt zehn Verkehrsunfälle wurden an jenem Morgen kantonsweit registriert, drei davon in Oberbuchsiten. Der Verdacht, dass der Lenker sich nicht den Verhältnissen angepasst hatte, lag daher nahe. Der «Blick» behauptet sogar, zu wissen, dass der Unfallverursacher seinen Lieferwagen an einem anderen Tag zu schwer beladen hätte.

Der Bericht über die Gerichtsverhandlung folgt noch heute. (gue)