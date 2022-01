Lenker leicht verletzt Selbstunfall: Auto überschlägt sich in Deitingen Am Dienstagabend kam es in Deitingen zu einem Selbstunfall. Das Auto überschlug sich, der Lenker wurde leicht verletzt und musste von der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Das Auto nach dem Unfall. Kapo Solothurn

Am Dienstagabend spät, kurz nach 22 Uhr, überschlug sich in Deitingen ein Auto. Der Fahrer war auf der Luterbachstrasse in Richtung Deitingen Dorfzentrum unterwegs, wie die Kapo Solothurn berichtet. Im Bereich einer Linkskurve hatte er die Kontrolle über das Auto verloren und war in die angrenzende Wiese geraten.

Der Lenker wurde leicht verletzt. Kapo Solothurn

Der rote Kleinwagen kam schliesslich auf allen vier Rädern zum Stillstand. Der Lenker konnte aus dem total beschädigten Auto geborgen werden. Er wurde leicht verletzt und musste mit einer Ambulanz zur ärztlichen Kontrolle in ein Spital gebracht werden. Das Auto erlitt Totalschaden und wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.