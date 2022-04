Leitung ist komplett Niccolò Castelli wird neuer künstlerischer Leiter der Solothurner Filmtage Der Vorstand der Solothurner Filmtage wählt den Regisseur Niccolò Castelli zum neuen künstlerischen Leiter. Er übernimmt das Amt per 1. August 2022. Niccolò Castelli wird zusammen mit der administrativen Leiterin Monica Rosenberg die neue Co-Leitung im dualen Führungssystem bilden.

Niccolò Castelli zu Besuch an den 57. Solothurner Filmtagen. zvg

Das duale Führungssystem der Solothurner Filmtage ist komplett: Niccolò Castelli wird neuer künstlerischer Leiter, wie der Vorstand am Dienstagmorgen mitteilt. In dieser Funktion übernimmt er gemäss Mitteilung die Verantwortung für die konzeptuelle sowie inhaltliche Leitung und Gestaltung in den Bereichen Pro­gramm, Kommunikation und Medien. Ausserdem werde er die strategische Ausrichtung des Festivals mitgestalten.

Der aus dem Tessin stammende Filmschaffende studierte in Bologna und Zürich, wo er 2008 einen Film-Master an der ZHdK abschloss. Als Regisseur feierte er internationale Erfolge und durfte sein Langfilmdebüt «Tutti Giù» am Locarno Film Festival zeigen, wie es in der Mitteilung der Filmtage heisst.

Niccolò Castelli bringe «vielfältige Erfahrung und eine gute Vernetzung in der Filmbranche mit». Neben seiner Haupttätigkeit als unabhängiger Regisseur und Drehbuchautor von Kurz-, Dokumentar- und Spielfilmen produziert er regelmässig für RSI Radiotelevisione svizzera. Seit Jahren ist er auch in der Schweizer Filmpolitik aktiv.

Zurzeit leitet Castelli die Ticino Film Commission, was er parallel beibehalten wird. Er ist Vorstandsmitglied bei ARF/FDS (Schweizerischer Verband der Filmregisseure und Drehbuchautoren) und Suissimage (Schweizerische Genossenschaft für Urheberrechte an audiovisuellen Werken) sowie Mitglied in verschiedenen anderen branchennahen Verbänden.

Weiter heisst es:

«Niccolò Castelli verfügt über ein solides Netzwerk von Fachleuten aus allen filmischen Bereichen und verbindet die vielfältigen Interessen der verschiedenen Akteure.»

Er spricht fliessend italienisch, französisch, deutsch und englisch.

Auch in Solothurn ist Niccolò Castelli kein unbekanntes Gesicht. Sein letzter Spielfilm «Atlas» eröffnete die 56. Ausgabe der Solothurner Filmtage. Zuvor war er zweimal Teil der Auswahlkommission für das Filmprogramm. Die Geschäftsstelle und der Vorstand freuen sich gemäss Mitteilung sehr auf die Zusammenarbeit.

Zu seiner zukünftigen Arbeit wird Castelli zitiert: «Neben meiner Tätigkeit als Filmschaffender habe ich mich auch immer für die Entwicklung und Förderung der siebten Kunst in unserem Land eingesetzt. Als Regisseur kenne ich die Träume und Sorgen der Leute am Dreh – diesen Einblick in Solothurn einzubringen, ist eine faszinierende Herausforderung für mich. Ich empfinde es als grosse Ehre, bei der wichtigsten nationalen Veranstaltung mitzuwirken, die ganz dem Schweizer Film gewidmet ist.» (mgt)