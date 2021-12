Lehrlingsturnen In Solothurn bleibt es beim Shuttle-Service zum Sportunterricht für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler Die Suche nach einem Grundstück für einen Turnhallen-Neubau in Gehdistanz zum Berufsbildungszentrum bleibt ohne Erfolg. Ab August 2023 werden die Lernenden aber nicht mehr ins Solothurner CIS, sondern ins Sportzentrum Zuchwil zum Sportunterricht gefahren.

Ein Shuttle-Bus holt die Lernenden in Solothurn zum Sportunterricht ab – dabei wird es auch bleiben. Hanspeter Bärtschi

Damit die bundesrechtlichen Vorgaben für den Sportunterricht an Berufsschulen wie in Grenchen und Olten auch in Solothurn erfüllt werden können, müssen die Lehrlinge hier mit angemieteten Bussen zum rund eineinhalb Kilometer von der Berufsschule entfernten CIS-Zentrum und wieder zurück gefahren werden.

Eine ebenso unkonventionelle wie unbefriedigende Lösung. Aber die Sache ging so weit gut, bis ein Auftrag des Kantonsrats die Regierung verpflichtete, eine bessere Alternative zu präsentieren. Bis Ende Jahr hat der Regierungsrat dafür Zeit. Das Jahr ist so gut wie um, gibt es auch eine Lösung?

Es bleibt beim Shuttle, aber neu nach Zuchwil

Die Antwort lautet Ja und Nein. Was sich schon lange abzeichnete, ist Realität geblieben: «Es liess sich leider kein Grundstück für den Bau einer neuen Turnhalle in Gehdistanz zum Berufsbildungszentrum finden», bestätigt Kantonsbaumeister Guido Keune auf Nachfrage. Eine Änderung wird es trotzdem geben: Der Mietvertrag mit dem CIS-Zentrum wird gekündigt, ab August 2023 wird der Sportunterricht für die Berufsschülerinnen und Berufsschüler im Sportzentrum Zuchwil stattfinden.

Die leidige Transportfrage bleibt damit zwar ungelöst, aber zumindest hat man hier eine besser auf die Bedürfnisse angepasste Lösung gefunden: Die ungewisse Zukunft für das CIS-Zentrum, die baulichen Mängel dort und die erweiterten Sportmöglichkeiten im Sportzentrum Zuchwil (Schwimmbad) sowie «die optimale Betriebsorganisation» seien Gründe für den Wechsel, so Guido Keune. Zudem bezahlt der Kanton in Zuchwil erst noch etwas weniger Miete.

Mit dem Sportzentrum Zuchwil wurde ein unbefristeter Mietvertrag vereinbart, kündbar mit einer zwölfmonatigen Frist. Damit scheint klar: Man richtet sich auf ein langfristiges Arrangement ein. Dennoch noch nicht endgültig vom Tisch ist die vorderhand letzte verbleibende Alternative, die von der Interessengemeinschaft Sport Solothurn und der Regionalplanungsgruppe ins Gespräch gebracht worden war: ein neuer Hallenbau in unmittelbarer Nachbarschaft des CIS-Zentrums. Mit so einem Projekt liessen sich Synergien nutzen, denn auch die Sportvereine der Region brauchen zusätzliche Hallenkapazitäten.

Nur: Was die leidige Frage betrifft, wie die Lehrlinge in nützlicher Frist vom Berufsbildungszentrum in der Solothurner Vorstadt zum Turnunterricht und wieder zurück kommen, wäre man auch hier keinen Schritt weiter.

Sollte das Projekt dereinst doch konkretisiert werden, müsste darüber auf jeden Fall in einer Volksabstimmung entschieden werden, es ginge um ein Engagement in sicher zweistelliger Millionenhöhe. Ob es überhaupt jemals so weit kommen könnte, ist fraglich. Aus den Reihen des Kantonsrats hiess es schon im Sommer, dass eine Lösung, bei der weiterhin ein Shuttle-Service zum Turnunterricht betrieben werden müsste, nicht in Frage kommen kann.

Nicht die ideale, aber eine bessere Lösung

Die nun getroffene Lösung sei vielleicht nicht die ideale, aber ganz sicher eine bessere Lösung, als man sie in den letzten 20 Jahren hatte, sagt Stefan Ruchti, Chef des Amts für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen. Nämlich eine, die «den Steuerzahler 40'000 Franken jährlich weniger kostet und die besseren Optionen für den Sportunterricht an der Berufsschule bietet».

Die Bedingungen am alten Standort seien unabhängig von der viel diskutierten Transportfrage von der Infrastruktur her unbefriedigend, in Zuchwil habe man die besseren Möglichkeiten, den Vorgaben des Lehrplans zu entsprechen.