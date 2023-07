Der Berner Baumeisterverband überreichte den erfolgreichen Absolvent:innen von sechs verschiedenen Bauberufen ihre Fähigkeitszeugnisse bzw. Berufsatteste. Die Fei-erlichkeiten fanden am 4. Juli im Inforama Rüti Zollikofen, am 5. Juli im Saalbau Kirch-berg und am 6. Juli in der Alten Reithalle Thun statt.