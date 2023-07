Lehrabschlussfeier Erfolgreiche Lernende der Solothurner Spitäler in den Bereichen Berufsbildung Pflege, Administration, Informatik, Logistik und Services 67 Lernende der Solothurner Spitäler AG (soH) haben in diesen Tagen ihre Ausbildung in den Bereichen Berufsbildung Pflege, Administration, Informatik, Logistik und Services erfolgreich abgeschlossen. Für die jungen Frauen und Männer fand am Standort Psychiatrische Dienste eine Lehrabschlussfeier statt.

Kein anderes kantonales Unternehmen bietet so viele Ausbildungsplätze an wie die Solothurner Spitäler AG (soH). Im Jahr 2022 waren rund 400 junge Menschen an den verschiedenen

soH-Standorten in unterschiedlichsten Bereichen in Ausbildung: in einer Berufslehre, einer Praxisausbildung oder einem Praktikum.

67 Lernende haben in diesen Tagen in zwölf verschiedenen Berufen ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen: 36 Fachfrauen und fünf Fachmänner Gesundheit EFZ, drei Medizinproduktetechnologen EFZ und eine Medizinproduktetechnologin EFZ, zwei Informatiker Systemtechnik EFZ, drei Kauffrauen und ein Kaufmann EFZ, ein Küchenangestellter EBA, fünf Köchinnen EFZ und ein Koch EFZ, eine Absolventin des berufsvorbereitendes Schuljahres Gastronomie BVJ, ein Logistiker EFZ, drei Fachmänner Betriebsunterhalt EFZ, eine Fachfrau Hauswirtschaft EFZ, eine Fachfrau Textilpflege EFZ sowie zwei Fachfrauen Betreuung Fachrichtung Kinderbetreuung EFZ.

Für die Absolventinnen und Absolventen sowie für die Ausbildungsverantwortlichen der soH fand in Langendorf eine kleine Feier statt. Hanna Bolinger, Koordinatorin berufliche Grundbildung Administration und Services, führte durch den Anlass und überreichte, gemeinsam mit den Berufsbildungsverantwortlichen, den Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern ein Geschenk.

Christoph Schröder, Direktor Pflege, griff bei seiner festlichen Ansprache das Sinnbild der Uhr auf: «Jede und jeder von uns ist ein Zahnrad, das perfekt ins Gesamtbild passt. Ohne auch nur ein einziges Zahnrad würde das Uhrwerk nicht funktionieren.» Wir alle würden mit unseren Fähigkeiten und Fertigkeiten also dazu beitragen, dass das Ganze reibungslos laufe. Weiter gab er den jungen Berufsleuten Glück, Zufriedenheit, erfolgreiche Highlights und immer auch die nötige Prise Humor mit auf den Weg.

67 neue Kräfte am Puls

Wir gratulieren unseren Lernenden ganz herzlich zum Ausbildungsabschluss und freuen uns, wenn sie an den Solothurner Spitälern ihr Know-how und ihre Menschlichkeit einbringen.