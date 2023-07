Lehrabschlussfeier 2023 Solothurner Elektrobranche: Diplome für Montage-Elektriker*innen EFZ und Elektroinstallateur*innen EFZ Die neuen Solothurner Montage-Elektriker und Elektroinstallateurinnen haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten.

Ende Juni durften die frischgebackenen Fachleute im Bienken-Saal Oensingen ihre Fähigkeitszeugnisse entgegennehmen. Der Präsident EIT.solothurn Andreas Jäggi begrüsste rund 300 Personen, darunter die Absolventen*innen, Ausbildungs-verantwortliche der Lehrbetriebe, Familienangehörige und Sponsorenvertreter. Er versicherte den jungen Berufsfachleuten eine rosige Zukunft. «chatGPT ist in aller Munde und wird unser Leben neu ordnen. Aber was die künstliche Intelligenz nie schaffen wird, ist das Handwerk komplett zu ersetzen. Auch wenn KI eine Anleitung zum Bau einer Steckdose vorlegen kann, am Schluss wird immer der/die Handwerker*in zur Installation gefragt sein.» Der alte Spruch Handwerk hat goldenen Boden trifft nie mehr zu als heute. «Geht mutig in die Zukunft und habt keine Angst – es braucht uns!»

Gemäss den Ausführungen des LAP-Obmanns Roland Nünlist absolvierte eine stattliche Anzahl von 80 Kandidaten*innen die Prüfung, davon 44 Elektroinstallateur*innen und 36 Montage-Elektriker*innen. Erstmals fand sie im neuen Bildungszentrum statt und es waren 47 Experten und eine Expertin im Einsatz. An alle, welche die Prüfung dieses Jahr nicht bestanden haben, richtete er ermutigende Worte: «… das ist kein Beinbruch, gebt nicht auf und tretet das nächste Jahr nochmals an.» Hoffentlich finden diese Worte Gehör, denn die boomende Elektrobranche spürt den Fachkräftemangel enorm – es braucht Berufsfachleute.

Die Besten mit einer Gesamtnote von 5.0 und höher wurden mit dem AEK-Preis ausgezeichnet.

Montage-Elektriker*innen EFZ

Die besten Montage-Elektriker*innen EFZ mit Gesamtnote 5.0 und höher: 1. Rang mit 5.3: Lendenmann Lukas, Sergio Lo Stanco AG, Biberist

2. Rang mit 5.1: Schöni André, Jäggi Elektroinstallationen AG, Balsthal

3. Rang mit 5.0 (mit PA 5.0): Wyss Samuel, Käser AG, Olten

Gesamtnote 5.0: Schär Lucy, Schär Elektrische Anlagen AG, Bellach Guerrera Giovanni Stefano, Kernkraftwerk Gösgen- Däniken, Däniken

Gesamtnote 4.0 bis 4.9 (in alphabetischer Reihenfolge): Ada Furkancan, Azizi Mirsat, Borer Luc, Çabuk Yunus Emre, Dayir Arel, Denic Mirko, Douch Mostafa, Gäumann Daniel Dominik, Haefeli Moritz Tim, Hufschmid Lars Colin, Jeyachandran Jethuchan, Keller Dario Luan Luca, Lagana Giuseppe, Micic Nenad, Murtishi Sejran, Paramanathan Pirathap, Rexhepi Denis, Rizov Antonio, Rizzo Gianluca Andrin, Schenker Tim Yanik, Sheholli Altin, Staffelbach Andreas

Die stolzen Montage-Elektriker EFZ 2023 mit dem Präsidenten EIT.solothurn Andreas Jäggi (im Hintergrund links) und dem LAP-Obmann Roland Nünlist (rechts).

Elektroinstallateure*innen EFZ

Die besten Elektroinstallateure*innen EFZ mit Gesamtnote 5.0 und höher: 1. Rang mit 5.5: Stuber Stefan, Schilt Elektro AG, Grenchen

2. Rang mit 5.3: Neira Dario, Käser AG, Olten

3. Rang mit 5.2: Zurbuchen Silvan, Schilt Elektro AG, Grenchen

Gesamtnote 5.1: Frey Fabian, AEK AG, Solothurn Glauser Nick Matteo, Bouygues E&S InTec Schweiz AG, Olten Schneeberger Joël, Elektro Ferrari AG, Solothurn Szabo Denis Andrei, Jäggi Elektroinstallationen AG, Balsthal Gesamtnote 5.0: Businger Felix, Bouygues E&S InTec Schweiz AG, Olten Eggnauer Mirco, Käser AG, Olten Otti Linus, Elektro Mollet AG, Brittern

Gesamtnote 4.0 bis 4.9 (in alphabetischer Reihenfolge): Affolter Naja, Bleuer Tim, Fawer Tim, Fürst Michael, Haller Stefan, Herold Micha Benjamin, Heutschi Luca, Jeker Florian, Kamber Luca, Keranovic Amel, Krebs Marc, Kunz Julian, Mathiuet Elias Jan, Molfese Dario, Monopoli Fabio Giuseppe, Moor Levin, Morina Astrit, Salzmann Dominik Benjamin, Salzmann Ronny, Schenker Timo, Schmid Chiara, Stern Joshua, Wäfler Stefan, Welti Tobias, Wyss Gaël

Stolz blicken sie in die Kamera, die Elektroinstallateure*innen EFZ.

Der Verband EIT.solothurn gratuliert den Fachfrauen und -männern zu ihrem Erfolg. Ein besonderer Dank gilt den Lehrbetrieben mit den Ausbildungsverantwortlichen sowie den Eltern. Eine Lehrzeit stellt vielfältige Anforderungen und erfordert Durchhaltewille. Unsere Gesellschaft ist auf gut ausgebildete, motivierte Fachleute angewiesen.

Mit dem Erhalt des EFZ haben die jungen Fachleute den ersten Grundstein gelegt und wie der Präsident eingangs schon erwähnte: Es wartet eine blühende Zukunft mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten. Nicht selten ist nach der Erstausbildung vor der Weiterbildung. Wir wünschen den Frauen und Männern alles Gute auf ihrem weiteren Weg – beruflich wie privat.