Diplomfeier Kantonaler Elektroverband begrüsst neue Montage-Elektrikerinnen und -Elektriker und Elektroinstallateurinnen und -installateure Nach zwei Jahren coronabedingter Durststrecke konnte Ende Juni wieder eine Lehrabschlussfeier mit allen Beteiligten im Bienken-Saal Oensingen stattfinden.

Draussen ging es wetterbedingt zeitweise stürmisch zu und her, aber das fleissige Klatschen und die Jubelrufe der Anwesenden vermochten das Niederprasseln des Regens zu übertönen. Der Präsident des EIT.solothurn, Andreas Jäggi und der LAP-Obmann, Roland Nünlist begrüssten rund 300 Anwesende. So versammelten sich Prüfungsabsolventinnen und Prüfungsabsolventen mit ihren Familienangehörigen, Ausbildungsverantwortliche der Lehrbetriebe sowie Behörden- und Sponsorenvertreter im Saal.

Stattliche Anzahl mit Endnote 5.0 und höher

Traditionsgemäss wurden die Besten mit einer Gesamtnote von 5.0 und höher mit dem AEK-Preis ausgezeichnet. Dieser wurde vom Präsidenten den Montage-Elektrikerinnen und Montage-Elektrikern und Elektroinstallateurinnen und Elektroinstallateuren überreicht.

Frauenpower auf dem Siegertreppchen

Bei den Elektroinstallateurinnen und Elektroinstallateuren erreichte Ramona Schwarzenbach mit der Schlussnote von 5.6 den ersten Rang. Insgesamt durften drei Fachfrauen ihre Fähigkeitsausweise entgegennehmen und zeigten damit, dass die Elektroberufe auch für Frauen attraktiv sind. Der Verband würde sich über eine anzahlmässig noch grössere Frauenpower freuen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Berufsnachwuchs mit blendender Zukunft

Die Elektrobranche boomt, Solarstrom und Energiewende sind in aller Munde. Auf dem Markt fehle es an Fachkräften, schreibt der Kantonale Elektroverband. «Die Elektrobranche garantiert dem Fachpersonal eine sichere und lukrative Zukunft.» Deshalb ermutige der Verband Interessierte, sich mit einer Schnupperlehre in den zahlreichen Firmen ein Bild von den spannenden Berufen zu machen. Die Elektrobranche biete viele Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, und die zahlreichen Lehrbetriebe freuen sich über Personalzuwachs.

Die besten Montage-Elektrikerinnen und -Elektriker EFZ mit Gesamtnote 5.0 und höher wurden mit dem AEK-Preis ausgezeichnet: 1. Rang mit 5.2: Kiefer Fabian, Werder Elektro AG, Grenchen

Kiefer Fabian, Werder Elektro AG, Grenchen 2. Rang mit 5.1 (mit PA 5.5): Fankhauser Fabian, Elektro Jeker AG, Holderbank

Fankhauser Fabian, Elektro Jeker AG, Holderbank 3. Rang mit 5.1 (mit PA 5.2): Schwarzentrub Nico, AEK Elektro AG, Solothurn

Schwarzentrub Nico, AEK Elektro AG, Solothurn Gesamtnote 5.0: Wilhelm Yannic, Jäggi Elektroinstallationen AG, Balsthal

Gesamtnote 4.0 bis 4.9 (in alphabetischer Reihenfolge):

Ammann Samuel Luca, Antenen Remo, Banjas Jasmin, Biedermann Mike Marco, Caglan Can, Furrer Andri, Häussermann Marc, Hilpert Fabio, Hug Levin, Jenni Basil, Manganiello Pablo, Mehmedi Arbin, Mirkovic Filip, Napoli Mattia, Stäheli Noah, Zöll Sven Lars

Sie trotzen den ersten unangenehmen Wetterboten, die frischgebackenen Montage-Elektriker und -Elektrikerin EFZ! Grosse Regentropfen fallen vom Himmel und dennoch strahlen sie in die Kamera. (links im Bild der Präsident EIT.solothurn Andreas Jäggi und rechts der Obmann der Lehrabschlussprüfungen Roland Nünlist). zVg

Die besten Elektroinstallateurinnen und -installateure EFZ mit Gesamtnote 5.0 und höher wurden mit dem AEK-Preis ausgezeichnet:

1. Rang mit 5.6: Schwarzenbach Ramona, CKW Hägendorf AG, Hägendorf

2. Rang mit 5.4: Probst Joel, AEK Build Tec AG, Zuchwil

3. Rang mit 5.2 (mit PA 5.2): John Jonas, AEK Build Tec AG, Rickenbach

Gesamtnote 5.2: Howald Seline, AEK Elektro AG, Solothurn; Iseli Noël, Jäggi Elektroinstallationen AG, Balsthal; Oeggerli Lars, Nünlist AG, Egerkingen

Gesamtnote 5.1: Bächler Luca, CKW Lostorf AG, Lostorf; Buser David, AEK Elektro AG, Solothurn; Wittwer Noel, Aare Elektro Solothurn AG, Solothurn; Ziegler Dominik, ISP Electro Solutions AG, Aeschi

Gesamtnote 5.0: Leimer Janic, Sergio Lo Stanco Elektro AG, Biberist; Lienhard Silvan, Käser AG, Olten; Müller Severin, Käser AG, Olten; Staufer Michael, Käser AG, Olten

Gesamtnote 4.0 bis 4.9 (in alphabetischer Reihenfolge):

Ackermann Gian, Aeschimann Mike, Affolter Thimo, Böhi Nick, Brack Samuel Alex, Bürgi Leon, Cassone Fabio, Freyvogel Mic, Ghilardelli Luca, Heimgartner Cédric, Hitz Markus, Hug Jason, Isch Nicolas, Jaeggi Roman, Kaiser Tim, Kirik Eren, Klingenstein Nino, Lack Ryan, Meier Benjamin, Mollet Marvin, Morano Luca, Nussbaum Christian, Ochsenbein Jannik, Perçuku Endrit, Stephani Raphael, Stumm Raoul, Wampfler Jan, Woodtli Nicolas