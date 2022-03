Leben mit Demenz «Die Diagnose ist am schwersten zu akzeptieren» – Eine Solothurnerin spricht über die Demenzerkrankung ihres Mannes Eine Betroffene erzählt über das herausfordernde Leben mit einem an Demenz erkrankten Partner. Nach einem Spitalaufenthalt mit Anfang 70 hat alles angefangen.

Vor allem das Kurzzeitgedächtnis hat erheblich gelitten. Mareycke Frehner

«Die Diagnose Demenz ist am schwersten zu akzeptieren, das geht an die Substanz.» Linda Meier atmet tief durch, als sie das sagt. Sie spricht über ihren Mann, Walter Meier (Namen geändert).

Walter Meier ist jetzt 74 Jahre alt, das Paar wohnt in der Region. Angefangen habe alles vor etwa zwei Jahren, erzählt Linda Meier, die einige Jahre jünger ist als Robert. Sie ist eine zarte Person mit blonden Haaren und wachen Augen.

Er geriet nach einer Narkose in ein Delirium

Ihr Mann, mit dem sie eine Tochter und einen Sohn hat, musste nach Rückenproblemen mit zeitweise unerträglichen Schmerzen zweimal operiert werden. Aus dem Spital rief er nachts immer wieder bei ihr an und wollte unbedingt nach Hause. Nach der einen Narkose geriet er in ein Delirium, was einen längeren Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik nötig machte. Auch von dort rief er seine Frau immer wieder an und drohte, sich aus dem Fenster zu stürzen.

Als er im Dezember 2020 nach Hause konnte, habe es geheissen, er müsse ins Heim, da er nicht mehr gehen konnte. Linda Meier habe darauf mit ihm geübt, bis er wieder besser gehen konnte. Als ausgebildete Pflegefachfrau hatte sie auch alles Notwendige beschafft, um ihren Mann zu Hause pflegen zu können. Auch eine Pflegehilfe konnte sie verpflichten.

Wie lange kann man solche «Mödeli» aushalten?

«Seither ist mein Mann extrem vergesslich, vor allem das Kurzzeitgedächtnis hat erheblich gelitten», erzählt Linda Meier. Er streite dies ab, sage etwa: «Du bist genauso vergesslich wie ich.» Für ihre Beziehung stelle das eine Belastung dar, wenn es immer heisse: «Aber davon hast du mir ja gar nichts gesagt.»

Walter Meier sei oft sehr unruhig, es komme vor, dass er zehnmal nacheinander kontrolliere, ob sein Geldbeutel am gewohnten Ort ist. «Mein Mann ist auch extrem pingelig geworden: Wenn im Abwaschbecken auch nur ein Tropf Wasser ist, geht er immer sofort hin und putzt ihn weg.» Auch könne er plötzlich in einer lärmigen Umgebung Geräusche nicht mehr filtern, sodass er sehr unruhig wird.

Wenn das Paar Streit hat und sie sage, sie gehe jetzt dann weg, sage er zu ihr: «Du hast doch versprochen, bei mir zu sein, bis dass der Tod uns scheidet.» Manchmal fragt sich Linda Meier, wie lang man solche «Mödeli» aushalten könne.

Sie sei sehr froh, dass sie noch ausser Haus arbeiten kann, sagt Linda Meier. Allerdings höre sie im Mai dieses Jahres aus Altersgründen auf. Sie wolle aber unbedingt etwas Neues suchen, etwa als Assistenz einem älteren Menschen bei den Einzahlungen helfen.

Abschied vom Gedanken an einen schönen Lebensabend

Sie habe auch noch ihre Hobbys, gehe tanzen, mit Freundinnen etwas trinken, sie lerne Englisch und lese gerne. Nur das Reisen, das komme zu kurz, nicht nur wegen Corona. «Diesen Traum vom Reisen zu verabschieden, das war hart», sagt Linda Meier. Sie möchte gerne ans Mittelmeer oder nach Kuba. Abschied nehmen von einem schönen Lebensabend, das sei sehr schmerzhaft. Allein könne sie nicht gehen, da ihr Mann sich an sie klammere.

«Wo sind die Leute» Für viele demente Menschen sei das Heim auch eine Erleichterung, sagt Demenz-Spezialistin Ute Vrecko, die in Solothurn eine Selbsthilfe-Gruppe von Alzheimer.ch leitet. Drei bis zehn Teilnehmer treffen sich jeden ersten Mittwoch im Monat in den Räumen der Pro-Senectute, um sich gegenseitig beizustehen (Details unter www.alz.ch/so). «Im Heim müssen sich demente Menschen nicht mehr verstellen bezüglich ihres Zustandes.» Das koste sie vorher viel Energie. Oft sei es allerdings auch so, dass Demenzkranke im Heim ein-, zweimal besucht würden und dann nie wieder. «Wo sind die Leute, frage ich mich oft.»

Darauf hingewiesen, dass es Ferienangebote für Demente mit Angehörigen gibt, scheint sie nur halb überzeugt. Ihre Augen beginnen aber zu glänzen, als sie von Erinnerungen an ihren damals gesunden Mann erzählt: «Mein Mann war ein guter Koch. Unsere Kinder sagten immer: Papi macht das beste Risotto.» Aber heute sei es oft so, dass er gar nicht mehr ernst genommen werde. In einer Runde mit Freunden komme es oft vor, dass man ihn gar nicht mehr einbeziehe.

Sie habe einmal gehört, wie eine Frau eine Pflegeheimleiterin gefragt hat, ob man die Kinder mit zur demenzkranken Person nehmen dürfe. «Dabei sind Kinder in ihrer Unbefangenheit das Beste für diese Menschen.»