Laupersdorf Nach Sekundenschlaf: Auto prallt in einen Baum und muss abgeschleppt werden Auf der Thalstrasse zwischen Balsthal und Laupersdorf kollidierte am Montagabend ein Auto frontal mit einem Baum. Der Fahrzeuglenker wurde dabei verletzt.

Der Fahrer konnte trotz Verletzungen sein Auto selbstständig verlassen. Kapo Solothurn

Am Montagabend gegen 22.20 Uhr war ein 36-jähriger Mann mit dem Auto auf der Thalstrasse von Balsthal nach Laupersdorf unterwegs. Er kam infolge eines Sekundenschlafs von seiner Fahrspur ab und geriet auf die Gegenfahrbahn, so die ersten Erkenntnisse der Kantonspolizei Solothurn. Schliesslich prallte er frontal in einen Baum und das Auto kam zum Stillstand.

Der Autolenker wurde dabei verletzt, konnte das total beschädigte Fahrzeug aber selbstständig verlassen. Er wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Das Auto musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (kps)