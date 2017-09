Seit den 2000er-Jahren lässt der Kanton die Steuererklärungen der Solothurner Bürger bei der Firma Tessi Document Solutions (vormals RR Donnelley) im Kanton Zürich digitalisieren. Doch obwohl das Volumen der Aufträge längst einen zweistelligen Millionen-Betrag umfasste, gab es nie eine öffentliche Ausschreibung. Dies hatten Recherchen dieser Zeitung im Frühjahr 2015 ans Licht gebracht. Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Kantonsrats liess daraufhin die Vergabepraxis im zuständigen Finanzdepartement untersuchen.

In ihrem Anfang 2016 veröffentlichten Untersuchungsbericht kritisierte sie die Regierung scharf und forderte, dass das Beschaffungswesen in der Verwaltung strenger zu kontrollieren sei. Mängel ortete die GPK nicht nur im Beschaffungswesen. In einem weiteren Bericht wies sie auch auf schwere Lücken im Datenschutz hin. Die Vorgaben an die Firma seien «äusserst rudimentär», befanden externe Gutachter. Es habe nicht ausgeschlossen werden können, dass gar amerikanische Behörden auf die Daten zuzugreifen könnten. Die Verwaltung hat daraufhin reagiert und den Datenschutz deutlich verschärft – was auch die GPK anerkannte. (sva)