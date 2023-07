Kurve zu eng Passstrasse 3,5 Stunden gesperrt: Lastwagen bleibt in Kurve der Balmbergstrasse stecken In einer Kurve der Balmbergstrasse in Fahrtrichtung Welschenrohr blieb am Freitagvormittag ein Lastwagen stecken. Verbotsschilder hatte der Fahrer ignoriert. Die Passstrasse musste mehrere Stunden gesperrt werden.

Ein Lastwagen blieb in einer Kurve stecken, meldet die Kantonspolizei Solothurn. zvg

Einmal mehr: Ein Lastwagen verirrt sich auf der Passstrasse auf den Balmberg – und bleibt stecken. Am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr nahm der Lenker eines im Kanton Bern zugelassenen Lastwagens die Balmbergstrasse in Angriff. Von Solothurn her kommend war er zunächst auf den Balmberg und dann abwärts in Richtung Welschenrohr unterwegs.

Die Kurven sind eng auf der Passstrasse. zvg

Dabei missachtete der 35-jährige Chauffeur mehrere entsprechende Verbotssignale. In einer Kurve kollidierte er mit einigen Randleitpfosten, in einer weiteren engen Kurve blieb er schliesslich mit seinem Fahrzeug stecken.

Dadurch wurde die Passstrasse für den Verkehr blockiert. Der Lastwagen musste durch eine spezialisierte Firma geborgen werden, schreibt die Kantonspolizei Solothurn. Die Passstrasse blieb bis kurz nach 12 Uhr, also rund dreieinhalb Stunden, gesperrt.