Polizei warnt Selzach und Lommiswil: Metalldiebe treiben ihr Unwesen in der Region In Selzach wurde in der Nacht auf Donnerstag ein Kupfer-Diebstahl verhindert. Die Täterschaft flüchtete in einem dunkelblauen Personenwagen mit ausländischem Kontrollschild. Bei Lommiswil wurde in der Nacht zuvor Metall aus einer Mulde gestohlen. Die Polizei ruft dazu auf, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden.

Diebe versuchten, Kupferkabel zu stehlen. Glücklicherweise kam ein Mann und vertrieb so die Diebe. Bild: Hanspeter Bärtschi

Mehrere Männer versuchten am Mittwochabend bei einer Elektrofirma in Selzach, dort gelagerte Kupferkabel zu stehlen. Dabei wurden sie jedoch von einem Mann überrascht und flüchteten, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei. Die drei Personen flüchteten in einem dunkelblauen Personenwagen mit EU-Kennzeichen in unbekannte Richtung.

In Lommiwil wurde ebenfalls ein Metall-Diebstahl bei einer Firma festgestellt, bei dem die Täterschaft in der Nacht auf Mittwoch mehrere hundert Kilogramm Messing aus einer Mulde gestohlen hat.

Messing ist momentan gefragtes Diebesgut. Bild: CHM-Archiv

Die Polizei hat in beiden Fällen Ermittlungen aufgenommen und ruft dazu auf, verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden.