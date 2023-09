Kunstpreis Auszeichnung für die Arbeit als «Leseförderer»: Franco Supino erhält den Solothurner Kunstpreis 2023 Schriftsteller Franco Supino erhält den Solothurner Kunstpreis 2023. Acht weitere Kulturschaffende werden vom Regierungsrat mit Fachpreisen ausgezeichnet, der Anerkennungspreis geht an die Gemeinschaft des Kapuzinerklosters Olten.

Hat einen festen Platz in der Schweizer Literaturlandschaft: Kunstpreisträger Franco Supino. Bild: José R. Martinez

Der Solothurner Regierungsrat vergibt jedes Jahr den Kunstpreis und Anerkennungspreise auf Antrag des Kuratoriums für Kulturförderung, die Vergabe des Anerkennungspreises erfolgt auf Antrag der Staatskanzlei. Der Kunstpreis ist mit 20’000 Franken, die Fachpreise und der Anerkennungspreis sind mit 10’000 Franken dotiert.

Der Solothurner Schriftsteller Franco Supino wird für sein umfangreiches Werk und seine wichtige Arbeit als Literaturvermittler und Leseförderer mit dem Kunstpreis 2023 ausgezeichnet. Franco Supino, 1965 in Solothurn geboren, nimmt mit seinen Romanen seit vielen Jahren einen wichtigen Platz in der Schweizer Literaturlandschaft ein und erhielt mehrere Preise, darunter 1986 einen Werkjahrbeitrag und 2001 den Preis für Literatur des Kantons Solothurn. Grossen Erfolg hat er mit seinem jüngsten Werk «Spurlos in Neapel», das auf der Bestenliste von Radio SRF 2 Kultur stand. Ausserdem verfasste der Autor mehrere Texte für Radiosendungen und ein Hörspiel für Schweizer Radio SRF. Mit seinen Kinder- und Jugendbüchern erreicht Supino ein breites Publikum und trägt damit viel zur Literaturvermittlung und Leseförderung bei.

Acht Künstlerinnen und Künstler erhalten Fachpreise

Trudy Andres. Bild: zvg

Preis für Zeichnung: Trudy Andres, Bellach. Ihre künstlerische Arbeitsweise umfasst Zeichnung, Malerei, Video und Druckgrafik. Andres Bildwelten entstehen beim Beobachten alltäglicher Situationen und in der Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen. Dabei hält sie auf Papier fest, was ihr im Gedächtnis haften bleibt. Es entstehen Welten aus fragmentarischen Bildern, die etwas Flüchtiges haben. Die Künstlerin zeigte ihre Arbeiten in diversen Ausstellungen rund um Solothurn und ist regelmässige Teilnehmerin an den kantonalen Jahresausstellungen der Solothurner Künstlerinnen und Künstler.

Hanspeter Bärtschi. Bild: zvg

Preis für Fotografie: Hanspeter Bärtschi, Spiegel BE. Geboren und aufgewachsen in Grenchen, ist Bärtschi seit vielen Jahren mit seinem fotografischen Schaffen im Kanton Solothurn präsent: Einerseits seit über zwanzig Jahren als inzwischen fünf Mal ausgezeichneter Pressefotograf bei dieser Zeitung, andererseits als Freischaffender, der uns in eine Welt jenseits der Realität entführt, in der Farben und Formen eine eigene Sprache sprechen. Seine Bilder erzeugen eine faszinierende Bandbreite an Emotionen – von melancholisch bis fröhlich und verträumt – und vermitteln ein tiefgreifendes Gefühl von Lebendigkeit.

Cordelia Hagmann. Bild: zvg

Preis für Musik: Cordelia Hagmann, Biberist. Die Violinistin ist seit vielen Jahren auf internationalem Parkett unterwegs. Sie war Konzertmeisterin des String Orchestra of New York City, trat regelmässig mit dem New England Symphonic Ensemble in der Carnegie Hall New York auf und war mehrere Jahre Konzertmeisterin und Solistin bei den Tel Aviv Soloists. Sie hat keine Berührungsängste mit populärer Musik, spielt neben Eigenkompositionen Werke von Bach bis Pärt in ausgefallenen Arrangements und in besonderen Besetzungen.

Thomas Ruch. Bild: zvg

Preis für Bildende Kunst: Thomas Ruch, Düsseldorf. Der Künstler ist im Kanton Solothurn aufgewachsen. Er arbeitet mit Zeichnung, Spraydose, Originalgrafik und Malerei. Seine Werke werden regelmässig in Deutschland und in der Schweiz ausgestellt, er war auch mehrfach an den kantonalen Jahresausstellungen der Solothurner Künstlerinnen und Künstler und der internationalen Triennale Grenchen vertreten. Einzigartig sind Ruchs Holzschnitte. Arbeitet er doch mit der Idee, dass man auch beim fertigen Bild noch an den verwendeten Druckstock denken soll.

Roswitha Schild. Bild: zvg

Preis für Kunstvermittlung: Roswitha Schild, Solothurn. Die Kunsthistorikerin war von 1991 bis 1998 Mitglied der Fachkommission Bildende Kunst und Architektur des kantonalen Kuratoriums für Kulturförderung. Von 2004 bis 2011 war sie Präsidentin des Kunstvereins Solothurn. Sie kuratierte zahlreiche Ausstellungen und verfasste Publikationen und Texte über verschiedene Solothurner Kunstschaffende. Im Januar 2023 veröffentlichte Roswitha Schild zusammen mit Bruno Frangi und Heinrich Breiter die Publikation «Roman Candio – Begegnung im Raum».

Die Band Supersiech mit Gründer Dülü Dubach (Zweiter v. r.). Bild: zvg

Preis für Musik: Band Supersiech, gegründet von Dülü Dubach, Deitingen. Dubach ist Sänger, Komponist und Musiklehrer. Er kreiert ausgefallene Mundartlieder fernab vom gängigen Pop-Mainstream und spielt und singt in der ganzen Schweiz am Akkordeon, verstärkt durch Tobi Knuchel am Schlagzeug, Michael Leuenberger am Kontrabass und Thomi Christ am Klavier. Die vier rumpeln ohne Rücksicht auf Verluste und vermögen dabei zu berühren. Dabei trotzt die Kapelle jeglicher Schubladisierung und besticht immer wieder durch ihre Authentizität.

Tambourenverein Solothurn. Bild: zvg

Preis für Kulturpflege: Tambourenverein Solothurn. Der Tambourenverein Solothurn, der dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, pflegt ein einzigartiges Kulturgut von überregionaler Bedeutung und ist in Solothurn fest verankert. Er beteiligt sich regelmässig und erfolgreich an Wettspielen und trommelt bei verschiedenen Gelegenheiten in Solothurn (wie der Fasnacht und an Neujahrskonzerten). Mit seiner Trommelschule fördert er zudem den Nachwuchs engagiert, professionell und mit viel Freizeitarbeit.

Jens Wachholz. Bild: zvg

Preis für Theater: Jens Wachholz, Solothurn. Er gehört mit seinen Produktionen seit über zwanzig Jahren zum Solothurner Theaterschaffen. Durch sein vielfältiges Talent deckt er vom Drama bis zur Komödie alle Genres ab. Dabei ist er auch in Film- und Fernsehproduktionen, Lesungen, Hörspielen und Hörbüchern zu sehen und zu hören. Gerne arbeitet er in seinen Bühnenstücken genreübergreifend mit Künstlerinnen und Künstlern aus den Bereichen Musik und bildender Kunst zusammen.

Anerkennungspreis für Kapuzinergemeinschaft

Die Gemeinschaft des Kapuzinerklosters Olten. Bild: zvg

Die Gemeinschaft des Kapuzinerklosters Olten hat fast 400 Jahre lang die Stadt Olten und deren Region geprägt. Seit 1646 waren ununterbrochen Kapuziner vor Ort und liessen sich weder durch welt- noch lokalgeschichtliche Wirren von ihrem Wirken abbringen. Neben den Aufgaben wie Seelsorge, Krankenbetreuung und Armenpflege kam 1934 die überseeische Mission hinzu. Die Gemeinschaft hat bis zum heutigen Tag eine grosse Verbundenheit mit der Bevölkerung gepflegt. Nun fehlt der Nachwuchs und die Brüder schliessen auf Ostern 2024 das Kloster. (szr)