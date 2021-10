Kunstausstellung Berge und Gesichter: Diese zwei Künstler stellen für das «Living Museum» in der Altstadt aus Felicitas Hausheer und ArPi sind beide Künstler, die auch in der Solodaris Stiftung arbeiten. Sie hat durch die Kunst den Weg aus einem Tief gefunden, er möchte Kunst machen wie die alten Römer.

Von morgen, 10. Oktober, bis zum 27. Oktober stehen oder hängen in den Schaufenstern der Altstadt Kunstwerke von Künstlerinnen und Künstlern mit psychischen Beeinträchtigungen. So wird der 10. Oktober, der internationale Tag für psychische Gesundheit, mit dem Beginn der Aktionstage psychische Gesundheit verbunden. Die Kunstausstellung wird von der Solodaris Stiftung organisiert und heisst «Living Museum». Eine ausstellende Künstlerin und ein ausstellender Künstler erzählen von ihren Erfahrungen:

Felicitas Hausheer: «Ich konnte so mit dem Misserfolg abschliessen»

Felicitas Hausheer wurde von einem Ausflug in die Berge zu ihren Gemälden inspiriert. Jose R. Martinez

Drei Bilder von Bergen im Bücher Lüthy

Die Bilder, die Felicitas Hausheer für das «Living Museum» beigesteuert hat, sind alle inspiriert von einem Ausflug in den Braunwald mit ihrer Schwester.

«Sie meinte, ich solle doch die Staffelei mitnehmen.

Ich malte die Berge im Morgenrot und die Eisgletscher. Das Licht finde ich eine wundervolle Inspiration»,

erklärt sie. Die Solothurnerin arbeitet Vollzeit in der Gärtnerei der Solodaris.

Früher war sie Primarlehrerin. Eigentlich wäre sie gern Zeichnungslehrerin geworden, denn sie war schon immer fasziniert von Kunst und malte und zeichnete gern.

«Ich machte trotzdem das Lehrerseminar, hatte dort aber eine Freundin, mit der ich in den Kunst-Abendkurs ging. Sie wollte einen Vorkurs an der Kunstschule Luzern machen und überredete mich, die Aufnahmeprüfung auch zu versuchen», erzählt sie.

Doch bei der Aufnahme in den Vorkurs sei etwas «krumm gelaufen»: Hausheer hätte an der Schule Hospitantin sein könne, sie wollte aber den Vorkurs machen. Dann bekam sie noch eine Aufnahmebestätigung ohne Namen drauf und gab das Ganze schliesslich auf, während ihre Freundin Kunstlehrerin wurde.

«Das war ein Knick in meiner Biografie, der mich noch lange verfolgte»,

sagt sie. Nachdem sie fünf Jahre lang als Lehrerin gearbeitet hatte, verlor sie ihre Stelle und fand keine neue mehr. So stürzte sie in ein Loch: «Mir machte einfach nichts mehr Freude. Mit der Zeit hatte ich auch das Gefühl, wenn ich jetzt wieder unterrichten wollte, dann könnte ich das gar nicht mehr – mit den Kindern, die so viel Lebensfreude haben.»

Auch in dieser Zeit dachte die Künstlerin immer wieder an den Kunst-Vorkurs und die Prüfung zurück. Schliesslich begab sie sich in einen Klinikaufenthalt, weil sie mit der Situation nicht allein fertig wurde.

Teil des Aufenthalts war eine Kunsttherapie. «Das half mir. Es forderte mich und trieb meinen Geist voran, sodass ich nicht immer nur meinen Problemen nachhing.

Ich konnte mich endlich wieder einmal auf etwas konzentrieren, was mir Freude machte»,

erzählt sie.

Und Hausheer malte auch viele Bilder zu Themen, die an der Aufnahmeprüfung des Kunst-Vorkurses drangekommen waren. «Indem ich mich damit noch einmal auseinandersetzte, konnte ich mit dem Misserfolg abschliessen», sagt sie.

In Therapie ist Hausheer immer noch, aber es geht ihr besser. Gerade ist sie allein in eine neue Wohnung gezogen und hat dort schon ihre Bilder aufgehängt. Sie möchte in nächster Zeit mehr mit neuen Stilen experimentieren und malt nun mehr als jemals zuvor.

ArPi: Er möchte die Kunst und das Besteck der Römer

Seine Bilder erzählen die Geschichte von zwei Liebenden: ArPi. Jose R. Martinez

Drei Skulpturen von Tierköpfen mit Läderlade, zwei Bilder der Serie «Vier Gesichter» im Kochoptik und ein Bild von einem Lamm im Zoa

ArPi möchte Kunstwerke und Besteck, wie sie die alten Römer hatte. Da es diese Stücke aber entweder nicht mehr gibt oder sie zu teuer sind, macht sie der Solothurner kurzerhand selbst aus Bronze oder Ton.

«Wenn etwas von einem Menschen gemacht wurde, dann kann es auch ein Mensch nachmachen»,

sagt der Künstler, der seinen Künstlernamen über einige Ecken aus seinem Namen abgeleitet hat.

Diese kleinen Bronzestücke machen den Hauptteil von ArPis Kunst aus. Sie waren aber zu klein, um sie beim «Living Museum» auszustellen, deshalb hat der Künstler drei andere Werke von sich eingeschickt.

Zwei drehen sich um Tiere und behandeln das Thema Veganismus. Im Läderlade stellt ArPi drei Tierköpfe aus Keramik aus. «Wie eine Jagdtrophäe, aber ohne, dass ein Tier dafür sterben musste», erklärt er. Ähnlich ist es mit dem Lammbild im Zoa. ArPi hat das Tier auf einem Hügel oben gemalt, damit der Betrachter nicht darauf herabschaut.

Die zwei Bilder im Kochoptik haben ein anderes Thema: Sie erzählen die Geschichte eines Liebespaares, das sich entliebt. Eigentlich besteht die Geschichte aus vier Bildern, doch im Schaufenster des Brillengeschäfts hatten nur das erste und das letzte Platz.

«Auf dem ersten Bild sind sich die beiden Liebenden ganz nah», erklärt ArPi. «Auf dem letzten können sie gar nicht mehr miteinander reden.» Das passe auch zum Thema der Aktionstage: «Hinhören». Denn damit man miteinander reden könne, müsse man zuhören können.

ArPi verdient sein Geld, indem er Teilzeit bei der Solodaris Kisten einpackt. Er sieht sich aber in erster Linie als Künstler:

«Mich hat die Kunst nicht aus einer Krise herausgeholt; sie war schon immer ein Teil von mir.»

Beim «Living Museum» geht es ArPi darum, seine Werke mit anderen zu teilen. Er hat auch schon in einigen kleinen Galerien in Frankreich und in England ausgestellt. Auch da sei das Verkaufen seiner Bilder nie sein Hauptziel gewesen.

Deshalb habe er die Preise der Werke fürs «Living Museum» hoch angesetzt – das Lamm zum Beispiel kostet 500 Franken. «Wenn jemand bereit ist, so viel zu bezahlen, dann verkaufe ich gerne», sagt er. «Sonst behalte ich es lieber selbst.»