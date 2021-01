Kunst für den Kreuzackerpark: Der BBZ-Campus soll aufgewertet werden

Der westliche Teil des Kreuzackerparks in Solothurn soll aufgewertet werden. Zur Erinnerung: Im Dezember 2012 kaufte der Kanton Solothurn die Liegenschaft Rosengarten am Dornacherplatz in der Vorstadt mit dem Ziel, im Gebäude einen Teil der kantonalen Verwaltung unterzubringen. Im Jahr 2016 wurde ebenfalls in der Solothurner Vorstadt der Erweiterungsbau für das Berufsbildungszentrum Solothurn-Grenchen eröffnet.

Im Rahmen der bewilligten Verpflichtungskredite hat der Regierungsrat das Wettbewerbsprogramm zur künstlerischen Gestaltung des BBZ-Campus mit Einbezug des Projektes Rosengarten und des Kreuzackerparks in Zusammenarbeit mit der Stadt Solothurn genehmigt.