Nein, Scham empfinde sie nicht, wenn sie die KulturLegi an der Kasse zeige. Mit Namen und Foto in die Zeitung möchte sie aber nicht. Sie, das ist eine alleinerziehende Mutter aus der Region Olten, welche IV-Rente und Ergänzungsleistungen bezieht, «damit ich auf ein minmales Grundeinkommen komme.» Anfang 2017 hat sie zum ersten Mal die KulturLegi der Caritas beantragt. Sie verwende sie regelmässig, «am meisten nutze ich die KulturLegi fürs Kino und kulturelle Anlässe jeglicher Art.» Vor allem für Kinder werde viel geboten. So habe ihr sechsjähriger Sohn nach einer Verlosung der Caritas etwa bei einem Familienzirkus im Aargauischen mitmachen können. Mit der KulturLegi könnten sie beide sich zudem auch mal ein Frühstück in einem Kaffee leisten. Als «ziemlich perfekt» beschreibt die KulturLegi Nutzerin das Angebot. «Das einzige was ich mir manchmal wünschen würde, sind günstige Angebote für Ferien innerhalb der Schweiz.»

Die KulturLegi zeige nur, dass sie über ein geringes Einkommen verfüge – «sonst sagt es nichts über mich aus.» Mehr Mühe als die KulturLegi vorzuweisen hat die Alleinerziehende damit, den IV-Ausweis zu zeigen. «Aus aktuellem Anlass der letzten Volksabstimmung macht man sich schon Gedanken ob man als IV-Rentner überhaupt am Leben teilnehmen darf. Auch wir gehören zu dieser Gesellschaft.» (NKA)